【本報訊】上周五柴灣宏德居有居民等𨋢時一部升降機外門突然打開，驚現漆黑𨋢槽，稍有不慎隨時墮𨋢喪命。據悉當時升降機載有其他住戶，到達一樓時內門兩度開啟，住戶連忙提醒𨋢內人士趕快離開。事件中無人受傷，升降機已完成維修，惟事後無公佈事件。有居民指屋苑升降機經常故障，大廈雖剛完成大維修，惟僅進行外牆翻新，其他地方未有改善。

屋苑未公佈 住戶稱常故障

涉事升降機位於宏德居德祿樓，上周五下午5時許，有居民發現四號升降機一樓外門打開，驚現「黑洞」，升降機卻如常運作。記者昨到德祿樓視察，涉事電梯已完成維修重新運作，惟大堂沒張貼告示公佈可疑事件。有德祿樓女清潔工表示，事發一樓是停車場，人流比較少。住戶吳小姐稱因為樓齡問題，升降機多次故障，對懷疑壞𨋢事件感驚訝，指大廈管理處未有通知住戶。

有住戶表示，大廈升降機經常故障需要維修，惟每次皆因為無零件，令維修動輒需時一星期，又指屋苑剛完成大維修，主要翻新外牆，其他地方未見改善。有網民批評宏德居管理公司服務差劣，大廈公用設施殘舊，過往屋苑曾考慮更換整部升降機，惟最終僅更換老化零件。柴灣宏德居1982年落成，樓齡39年，由德福樓、德禧樓、德壽樓及事發的德祿樓組成。