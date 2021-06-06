【本報訊】疫情困擾港人逾年，其間各項社區支援服務暫停，令照顧者壓力倍增。有機構調查發現，照顧者每天平均照顧時數接近11小時，近四成受訪者甚至要借助煙酒和藥物紓緩壓力。

37%人藉煙酒藥物減壓

半島青年商會4至5月以電話及網上問卷形式，訪問315名家庭照顧者疫情下面對的壓力。結果顯示，由於日間訓練和照顧服務暫停，有特殊需要者在家出現各種行為和情緒問題，如自理能力、情緒控制能力及社交能力下降，加劇照顧者的負擔和壓力。

照顧者每天平均需花近11小時照料家人，令他們日常生活受阻。91%受訪者表示照顧工作太多，以致無法應付；60%在職照顧者於照顧及職場工作上均大受影響、76%受訪者失眠、51%人士與家人有更多爭執及磨擦、37%照顧者更要借助煙酒、藥物、零食等抑制情緒。

面對龐大壓力，逾六成照顧者稱希望有更多對情緒疏導的支援，有逾三成照顧者指希望得到照顧訓練服務、家居照顧服務等，反映現行政策及對照顧者的支援仍有不足。

香港心理衞生會教育主任兼註冊社工梁凱怡指，照顧者一般生活擔子很大，日常有太多事情要處理，未必會留意到自己的壓力，建議照顧者定時抽時間與朋友或社工傾談。

半島青年商會則建議政府為照顧者提供更多情緒及現金支援，如報讀紓壓課程費用，同時呼籲僱主對在職照顧者更多的體諒，例如彈性上班時間、在家工作，容許臨時告假等。