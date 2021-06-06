【本報訊】昨天是中國民運人士李旺陽忌日，李當年站在地上疑「被上吊」，惟當局堅稱他是自殺。職工盟無懼政權打壓，堅持舉辦街站及詩歌聚會悼念。有人在街站留下白花，有接過單張的途人即向兒子講解，指不相信李自殺，希望下一代了解這段歷史。

職工盟收集簽名火化悼念

先後被判囚22年的八九民運人士李旺陽逝世九周年，職工盟舉辦街站悼念，派發其生平介紹單張，籲公眾簽名悼念，職工盟收集後會火化簽名紀念。街站三名職工盟理事為李默哀一分鐘，呼喊「平反六四」及「悼念李旺陽」。職工盟執委吳惠靈指市民毋忘六四，更要毋忘6月6日李所受迫害，認為今年悼念比以往重要，因政權越懼怕的事實，大家更應深究發生何事。吳指從沒想過不可舉行與六四有關的悼念活動，形容近兩年「都幾恐怖」，惟「越嚟越危險，更加要越嚟越要發聲」。她承認悼念活動有法律風險，但不會停止。

接過單張的黃先生向兒子講解事件。他稱不相信李死於自殺，尊敬李為爭取中國民主自由的付出，希望下一代可知道歷史。髮型師張先生亦認為，李死因絕非自殺，因不相信受盡折磨而失明失聰，仍堅強生存的李旺陽會自殺。張先生指慘劇已成歷史，只要一日有人記住，縱面對白色恐怖也無法令人民淡忘。

九年前仍是學生的吳先生稱對事件不算了解，但隨近年六四悼念及香港時局變化，亦曾主動了解李旺陽事件。他指李自縊時雙腳未有離地，不相信是自殺。

曾在專訪指「我就是砍頭，我也不回頭」的李旺陽2012年6月6日被發現在湖南邵陽一間醫院病房內以白布纏頸「自殺」，由於自縊姿勢怪異，且離世前曾表明會堅持活下去，見證中國發展民主社會，外界一直質疑李「被自殺」。當年香港有2.5萬人遊行至中聯辦，要求中國政府調查死因，惟時任湖南省委書記周強堅稱李死於自殺。