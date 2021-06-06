【本報訊】港府倉卒力推國安教育，令教育界前線無所適從的情況，獲愛國團體認證。由多名中聯辦及政協委員任董事局成員的「香港善德基金會」調查發現，逾八成學校認為在執行國安教育課程框架上有困難或很大困難，近半稱未準備好推行國安教育。有校長亦認為暫無必要將國民教育獨立成科。

近半未預備好推行

因應教育局推出《香港國家安全教育課程框架》，基金會4月28日至5月16日進行問卷調查，獲218間學校回應，涵蓋61間幼稚園、80間小學以及77間中學。調查結果顯示，82%學校指在執行框架時出現困難，22%表示不理解推行國安教育的要求，46%受訪學校更指整體上未預備好推行國安教育，包括在課程內容的剪裁、設計與編排、教學工作統籌上未準備好。

新界校長會主席、仁濟醫院王華湘中學校長邱少雄指出，調查結果或與調查時有關框架仍未完善有關，又認為推行國安教育最大困難在於教師培訓，指有關培訓課程及內容尚未足夠。

教育局長楊潤雄曾稱不排除國民教育會獨立成科。邱少雄回應指「暫時未見到呢個需要」，因明年開始每科均有與國安法相關內容。

香港善德基金會2014年創立，簡介稱「會透過支持不同團體或地區推動中國文化及愛港愛國活動，凝聚正念，齊建家國」。

該基金會的董事局榮譽贊助人為中聯辦主任王志民，榮譽顧問則分別為中聯辦港九新界工作部部長。