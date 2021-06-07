英國變種COVID-19病毒疑首次入侵本港社區，令天水圍3母女中招。理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，最先確診的17歲少女所感染的病毒株屬N501Y Alpha，即英國變種（B.1.1.7）。但與4月時同樣感染英國變種的輸入個案比較，少女的病毒基因有10多處突變，與早前第四波疫情發現的英國變異病毒株有別，顯示少女並非被舊病例傳染。蕭估計少女可能在社區被近期走漏的輸入個案傳染。

各地在港輸入變種機會均等

蕭傑恒在港台節目指，印尼、日本及台灣等地於5月均爆發英國變種病毒，認為各地在港輸入變種的機會均等；尤其近日由印尼輸入本港的個案，均帶有N501Y變異病毒株，可見新毒株已流入多個地區，要特別留意；即使由台灣輸入本港的個案，也帶有N501Y變異病毒株。他相信，本港酒店檢疫時有漏洞，導致變種病毒在社區傳播，但團隊仍須更詳細做基因排序及對比，分析少女病例會否與這些病毒株有關聯。

蕭補充，雖然少女病毒量較高，傳染力更高，但他相信市民防疫意識不弱，加上早前的大規模檢測，亦成功堵截南非變種於社區爆發，希望是次亦能盡快找出英國變種的傳播源頭，堵截社區爆發。

倘變種擴散社區 或引爆第五波疫情

衞生署雖然已向少女及其家人曾到訪的地方發出強制檢測公告，但蕭坦言，署方亦難以確認所有到訪者都有檢測，加上與上次涉及南非變種病毒的外傭檢測群組相比，是次所涉及的檢測範圍較大，難度因而較大。

對於少女一家會否引爆本港第五波疫情，蕭表示，雖然少女的密切接觸者暫未確診，但若有其他本地個案感染英國變種，意味社區或有多條傳播鏈並行，反映病毒已在社區擴散，第五波疫情亦會爆發。

何栢良倡雙軌檢測

港大感染及傳染病中心總監何栢良在同一節目表示，英國變種病毒在社區出現，是因酒店檢疫「走漏」。他解釋，早前有旅客從高風險地區入境本港，在指定酒店完成多次檢測後，才發現已「走漏」出社區，病毒量低並帶有抗體，故今次是另一次「走漏」。至於是檢疫酒店出問題還是免檢疫人士在港散播病毒，則須繼續調查。

何強調，延長酒店檢疫期對減低傳播幫助不大。他解釋，由於大部份個案潛伏期短，大多於7日內發病，加上檢疫酒店可能有交叉感染，即使延長檢疫期，亦不能完全預防變種流出社區。何又指，若未來兩周出現本地超級群組爆發，則代表已爆發第五波疫情。

何建議政府引入雙軌檢測 ，要求旅客剛抵港及在檢疫期尾聲時，分別做2次抗體測試；並加強審視檢疫酒店的空氣質素，以減低病毒於空氣傳播的機會。他又建議當局考慮回顧式追蹤近3至4周從高風險地區抵港並完成檢疫的2,000至3,000人，同步檢測抗體及病毒，相信政府有能力應付。若當中發現有人抗體呈陽性，則反映有個案「走漏」。

衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示，第11852、11859和11860號個案的樣本均帶有N501Y變異病毒株，基因排序分析確認第11852號個案的病毒株屬於「Alpha」變異病毒株（即B.1.1.7），至於第11859和11860號個案，有關檢測仍在進行中。衞生防護中心正繼續該數宗確診個案的流行病學調查，並會進行進一步的基因分析，以及繼續就最近在香港確診並帶有N501Y變異病毒株的輸入個案進行基因比對。有關工作仍在進行中。

食衞局回應稱，政府會繼續密切監察本地及不同地區的疫情、新變種病毒的流行程度、接種疫苗的進度及出入境人數的變化，並會視乎情況需要調整相關地區到港人士的登機、強制檢疫及檢測要求。

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