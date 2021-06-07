疫苗氣泡已實施一個多月，市民須接種疫苗才能進入酒吧等高度限制的場所。酒吧業代表與食環署官員今（7日）在立法會進行第二次會議，希望尋求放寬限制的出路。有酒吧業代表指，疫情至今，酒吧與餐廳的限制有極大分歧，期望政府一視同仁。

生意額仍不足一成 批政府處事不公

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，客人打針後才能進入酒吧的規定已持續一段時間，員工接種率約有70至80%，惟生意額至今仍不足10%。他補充指，具酒吧牌照的餐廳與酒吧牌照的酒吧的限制不同，認為「政府給予的指示很混亂」，即使同一實際環境，但運作（防疫措施）有兩個處理手法，令酒吧業無所適從，故希望透過會談放寬酒吧須打針才可進入的規定。對當局用安全系數去釐定酒吧不適宜放寬，他表示不明白當中的計算準則，希望會議可邀請專家解答不公平的情況。

梁表示，不明白為何酒吧業要打針後才可進入處所，而餐廳都是「除下口罩飲飲食食」的地方，為甚麼不用打針也可進行？他認為另一不公平的地方是，不用打針進入的餐飲業界的人數限制比起打針進入酒吧的高，現時打針進人酒吧的上限是2人一枱，不理解為何餐廳放寬的人數比起打針的酒吧還要高。

張宇人未能令政府明白酒吧業痛苦

娛樂及飲食協會主席陳民表示，從疫情開始至今餐廳與酒吧的分歧大，要求雙方「睇齊」。他亦指，飲食界立法會議員張宇人不能代表自己，未能令政府明白業界痛苦，故在兩次討論中未能夠全面復業，揚言指對方是「廢柴張宇人」。梁補充陳所言，認為比起餐飲界，張宇人對酒吧的關心和支持較少。

一同參與會議的酒吧業協會主席錢雋永表示「我哋要做嘅已經做晒」，包括滿足政府打針的要求，現時約有80%員工打針。甚至為了響應政府呼籲市民打針，有過百間酒吧提供港幣100元正的優惠券，讓接種的市民領取。

錢認為現在問題是「專家不相信我們」，認為場所是高風險地區，故他們現正邀請專家小組和醫生到餐廳和酒吧視察，希望他們知道兩者沒分別，而非用「不科學的方法把酒吧品評為高風險場所」。

酒吧業和娛樂場所希望政府放寬營業時間、客人打針後才能進入的規定，但仍然會要求顧客使用安心出行、員工必須接種疫苗和希望每枱人數上限與餐廳睇齊。

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