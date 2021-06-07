今年7.1除是香港主權移交24周年，也是中國共產黨成立100周年。據知4個中央駐港機構，即中聯辦、駐港國安公署、外交部駐港公署和解放軍駐港部隊，本周六 （12日）將在灣仔會展聯合主辦「中國共產黨與『一國兩制』主題論壇」，特區政府則為「特邀主辦機構」。

有港區人大代表的建制派立法會議員向《蘋果》表示，約在兩周前收到上述活動邀請信，亦有獲邀人士為準備出席上述活動，正計劃日內接受檢測。

人大政協立會議員獲邀 林鄭將出席

據了解，主題論壇本周六（12日）早上10時至11時30分，於會展新翼3樓大會堂舉行，屬慶祝中國共產黨成立100周年活動之一。多名港區人大代表、政協委員及立法會議員均已收到邀請，屆時4個中央駐港機構最高負責人，以及特首林鄭月娥和多名主要官員均會出席。

根據活動邀請卡顯示，出席嘉賓當日需要穿着正裝，並要攜同請柬出席。

先持陰性檢測證明才可入場

鄉議局主席劉業強今日接受《蘋果》查詢時表示，早前已獲邀出席主題論壇，但稱自己是以行會成員身份獲邀參與。對於有指出席者須先檢測及持有陰性證明才可入場，已接種疫苗的劉業強表示，正計劃未來幾天接受檢測。港區人大代表團召集人馬逢國今日《蘋果》查詢時，則稱早於兩星期前已收到活動邀請信。

時事評論員劉銳紹接受《蘋果》查詢時分析，上述活動將為7月1日起的一連串中共建黨宣傳活動「打響頭炮」，屬內地歌頌中國共產黨的宣傳任務之一，相信建制派將全面配合歌功頌德，「呢啲係官方嘅安排，（喺香港）有幾大嘅效果呢？就因人而異喇」。

料中央黨慶後對港強硬管治不會放緩

他又相信，隨着2019年北京強調在港落實「全面管治權」後，有關工作屬全面和持久工程，相信即使今年中共100周年黨慶過後，中央對港的強硬管治作風，亦不會有所放緩。

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