公屋聯會於4月中旬至5月上旬進行網上調查，訪問477名綠表人士對房委會推售「租置回收單位」的意見。結果顯示，27.9%受訪者優先選擇租置回收單位，22.2%及11.3%受訪者則優先揀選新一期的綠置居啟鑽苑，以及青富苑、蝶翠苑的剩餘單位，其餘人士則暫時未有打算。

調查結果顯示，當中67.1%受訪者表示，租置計劃回收單位的售價便宜是其選購的主因，46.5%及45.5%受訪者則以單位面積及地理位置作考慮。公屋聯會副主席藍偉良補充，據房委會資料所知，近4萬個未售出的租置單位，售價介乎14萬至126萬元，遠低於今期「綠置居」推售的啟鑽苑，以及青富苑、蝶翠苑剩餘單位的價格。他稱，租置回收單位相對具吸引力。

至於受訪者可負擔的租置回收單位價格，24.1%人最多可負擔81萬至100萬元，23.1%表示能負擔20萬至50萬元，有21.8%人士表示能負擔51萬至80萬元樓價。

逾兩成人欲轉售圖利 聯會冀房委會延長禁售期

另外，調查顯示72.1%人士期望購入單位後長住，但有21.2%受訪者則會視乎單位售價考慮放售單位。公屋聯會總幹事及招國偉表示，房委會可就租置回收單位作出延續禁售期政策，他建議政府可在綠置居及「白居二」市場的轉售政策上，延長轉售期為5年，並要求賣家以原價轉售單位。

礙於疫情所限，今年房委會未有讓綠表人士「上樓睇樓」，改以發佈室內短片及圖片方式讓市民「睇樓」。49.9%受訪者認為方式對購買單位的意欲造成「少少影響」，30.4%人則認為安排對購買意欲有「很大影響」，僅1成受訪者認為安排未有造成影響。藍偉良建議，當局可改以採用虛擬實景技術，讓買家更了解租置計劃回收單位的現況。

綠置居滯銷 團體倡放寬資格至公屋輪候者

被問及綠置居出現滯銷情況，共523個單位仍未售出。公屋聯會建議，政府可放寬及擴展市民資格，如當局可考慮放寬讓輪候公屋3年或以上的申請者，及輪候公屋逾6年或以上的單身人士購入單位。聯會又提出當局應考慮設額外折扣優惠，增加單位的吸引力。

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