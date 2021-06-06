2021年首個紅雨下，三個少年在旺角東天橋上架起一張摺抬，拿起麥克風和宣傳單張，兩支深藍色旗幟上印着「本土青年意志」，引來不少途人注目。港版《國安法》實施後，「本土」猶如禁字，他們說不想做烈士，但總要有人繼續傳播理念：「就算好不幸咁我哋有咩事，我相信呢一個位都會後繼有人。」

記者 關玉婷

中大學生會內閣「朔夜」辭職後，前外務副會長羅子維並沒有停下來。他和理大學生會外務副會長張心怡、賢學思政前發言人朱慧盈等人，一同籌組了「本土青年意志」，目標之一是傳承本土思潮。三人商議後他成了召集人。

大學內政治氣氛低迷

羅子維指，過去不少組織較着重文宣、論述，而他們希望做「實在」的事來傳播理念——新組織的頭炮活動，是辦6.9兩周年紀念，以「歷史傳承」、「延續希望」和「集體行動」為主題，展示反送中運動期間的照片和義賣獨立記者的作品；又會讓參觀者交換與運動有關的物品：「希望營造一個公共政治空間，讓大家互相交流。」活動將於6月9日至21日在深水埗大南街202號Parallel Space⁣舉行。

他説，「後《國安法》時代，青年組織不斷消亡，青年領袖流亡嘅流亡、俾人拉嘅俾人拉，我哋希望填補呢個空位。」2019年6月9日，民陣第三度發起反對修訂《逃犯條例》遊行，創下103萬人逼爆港島的歷史紀錄。

除了羅，朱慧盈亦曾參選浸大學生會，最終內閣成員退選。三人中現時只有張心怡仍然在任，但她觀察到的是校內討論政治氣氛低迷，而她和學生會成員亦因早前在「黃店」派發有關理大圍城的明信片，而要面對校方的紀律聆訊：「所以我覺得制度外係有更大空間畀我哋攞自己個人名義、組織名義去動員更加多人。」

「值得冒風險」

本土思潮在雨傘運動後崛起，本土民主前綫梁天琦2016年在政治舞台上橫空出世。但到2021年的《國安法》下，「制度外」的六四紀念館被迫關閉、本土組織先後解散，在建制派看來，已不成氣候，為何不韜光養晦？羅子維解釋：「隱蔽嘅工作同明面嘅工作要互相配合，如果只是隱蔽，冇辦法做到好好嘅影響力。如果可以將本土理念傳播畀公衆，呢個風險係值得冒。」

「做青年組織都要做心理準備，其實係好可悲。但無論咩罪名佢都可以羅織，咁都冇計㗎……係呢個時代嘅組織者、政治行動者必定要有嘅覺悟。」羅子維笑說，組織不存在一張成員名單，以免除了他們三人以外的人蒙受風險：「一陣警察上來我屋企，搵到張『投名狀』，咁就好對唔住信任我哋嘅人。」

「我哋三個就已經退無可退，一早已經on the list（在名單上）㗎啦，只係遲定早嘅問題。咁就由已經浮上水面嘅人承擔風險。」他說。朱慧盈補充：「叫一啲風險比較低嘅人再出嚟嘅話，咪會令公民社會做到嘢嘅人更加少。」「將風險集中在我哋三個，要拉都係拉我哋三個。」話音未落即被另外兩人打斷：「喂咁你又唔好咁講——」隨即拍拍面前的木桌，小聲呢喃着「touch wood touch wood （大吉利事）」。

「唔想係烈士」

看着打鬧的三人忍不住問，覺得自己要做烈士了嗎？羅子維倒吸一口氣，又呼出：「唔希望係、唔想係。但如果……煮到埋嚟，都要食㗎喇。」他曾夢到被國安爆門，抓了他全家，「嚇X醒埋」。朱慧盈低頭想了想，說每次被問到這種問題都覺得心酸：「我哋呢班人出嚟都係想講一啲普世價值、想講本土思潮、想傳承一啲嘢，點解好似變咗好危險嘅事、政權眼中錯嘅事？其實我哋只不過係一班想改變香港嘅小朋友。」羅這時再抗議：「青年！你係小朋友，我係青年。」方才凝重的衆人又再笑成一團。

心怡說，自己只是其中一個願意站出來的人：「就算好不幸咁我哋有咩事，我相信呢一個位都會後繼有人。 」她說三人因痛苦而連結，有感生在壞時代而有未竟之志，但制度內無法發揮作用，於是與理念相近的彼此並肩，自言「好浪漫又好cliché（老土）」。

等待民主香港

「比起為香港死，更難係為香港活。」羅在社交網站上曾如是寫道。訪問當日大雨傾盆，他們首個街站便到旺角東天橋上進行。架起兩支印有「本土青年意志」的旗幟後，兩個女生便向途人派發單張，羅子維則拿起麥克風高叫：「當我哋每一個都喺公共空間度大聲咁講政治嘅時候，我哋就唔會再恐懼《國安法》、唔會再恐懼白色恐怖！」「等手足出返嚟，就會見到民主香港嘅成立，會見到同路人仲努力緊……」

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