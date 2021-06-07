前年11月理工大學衝突期間，油尖旺一帶市民「開花」上街欲營救抗爭者，結果大批市民被警方拘控。其中事後被控暴動等罪的五名男子今受審，控方指案發前一天理大已被大量人士佔據，有人以磚塊，汽油彈和弓箭襲擊警方防線，警方最後展開掃蕩，先後將包括5名被告的涉案人士拘捕，包括正替他人急救的無業男，而有警員稱目睹第五被告有份向警方投擲汽油彈後逃跑。

5名被告依次為廚師郭俊明（24歲）、無業羅煒棟（32歲）、教師姚俊暉（35歲）、無報稱職業的丁培基（27歲）及侍應蔡潤庭（25歲）。五人同被控一項暴動罪，指他們前年11月18日在加士居道至佐敦道之間的一段彌敦道，與張永尚、林阡晴、黃銘昊、廖康良、李屏樂、易卓邦、李家雄、朱偉雄、潘永杰、區海峰，以及其他不知名人士一且參與暴動。

首被告郭俊明與第三被告姚俊暉各另被控一項管有適合作非法用途的工具，郭涉同日於北河街與吳松街交界，管有37條膠索帶，姚則涉在吳松街管有一把剪刀及7包膠索帶。

當日有人群前往理大

控辯雙方同意的案情顯示，案發前一天大量人士佔據理大，切斷主要道路連接，當中有人用磚塊、汽油彈和弓箭襲擊警方在附近所設的防線。警方曾作公開呼籲及調派人員到場，但仍有群眾前往理大。

翌日日間開始，大量主要穿黑衣和佩戴防護裝備的人士在理大附近區域干犯多類暴力行為，包括投擲汽油彈、縱火、掘起路面磚塊和設置障礙物，因應情況，警務人員奉召到場恢復秩序和車輛來往。

晚上約8時半，大量人士在佐敦加士居道和佐敦道之間的彌敦道範圍聚集。有人用磚頭、拆下的道路護欄和綁起的長竹枝等雜物築起大型障礙物，導致佐敦道、彌敦道和加士居道的所有行車線堵塞。

警方透過擴音器多次發出警告，公開宣告有關集會屬非法集會和要求人群散去，在展示「警告，催淚煙」的黑旗後便施放催淚煙。惟群眾未有散去，有人用雨傘和木板搭起大範圍障礙物，向警方防線猛烈投擲大量汽油彈，以致道路著火和發生爆炸，對在場市民和警務人員的生命安全造成嚴重威脅。部份群眾向警方防線照射強度雷射光束。盡管警方已施放催淚煙和橡膠子彈，但群眾仍未散去，還繼續向警方猛烈投擲更多汽油彈和磚塊，警方要數度撤退和後退。

控方的開案陳詞則指，當警方退回行人路時，示威人士進一步引發縱火和迫使警方防線再度後退。至9時許，警方展示「速離，否則開槍」的橙旗作警告，又透過擴音器宣佈若示威人士不停止所作行為，警方將會開槍，但現場未有人理會，情況持續惡化，彌敦道出現更多嚴重縱火和以更強度雷射光束照向警方防線。

次被告背包內有9支生理鹽水

控方指，當時有3人以上集結在一起和作出擾亂秩序的行為或作出帶有威嚇性或挑撥性的行為，意圖導致或相當可能導致任何人合理地害怕如此集結的人會破壞社會安寧，或害怕他們會藉以上的行為激使其他人破壞社會安寧。

由於在該處設置大型障礙物、照射雷射光束和干犯縱火造成嚴重危害生命安全的風險，示威群眾已干犯實質破壞社會安寧的行為和參與暴動。

至10時，數隊警務人員從不同方向展開掃蕩，沿彌敦道和加士居道進行驅散及拘捕行動，涉案人士包括在5名被告分別被截停，並以涉嫌參與非法集結或暴動罪名拘捕。其中首被告郭俊明被捕時手上戴上黑色手套，並被搜出37條膠電線索帶；次被告羅煒棟被捕時稱正為需要人士提供急救服務，其背包中有9支生理鹽水，而第三被告姚俊暉則被搜出一把鉸剪和7包總數787條膠索帶；第四被告丁培基被捕時，身上被搜出35支生理鹽水；第五被告蔡潤庭被指向警方防線投擲了一個汽油彈後逃走，警員追截制伏時，蔡並一度試圖襲擊警員。

警員6864其後於加士居道檢獲一個紙皮箱，內有兩條綠白色毛巾，19支燃燒彈及3個打火機。經檢驗後，其中一支送檢的燃燒彈以及首被告所戴的一隻手套上，均找到高度易燃有機溶劑。

片段顯示有數以十計汽油彈自示威者位置投向警方防線

案發日任職新界北機動部隊C連大隊第4小隊指揮官、帶領隊員以防暴裝執勤的高級督察關展翔作供，指當日接到上級訓示，由油麻地警署出發前往彌敦道與佐敦道交界後方支援其他隊伍。他一隊人晚上8時半到達渡船街，見滿地磚塊及雜物，並有穿黑衣及戴防毒面具及頭盔等裝備的人士。關指，當時有大量黑衣示威者於佐敦道一帶停留。

控方庭上播放警方現場拍攝的片段，見沿途有多處路面有燃燒火光，警方曾展示「警告，催淚煙」的黑旗。小隊推進至佐敦道與彌敦道交界，有數以十計汽油彈自示威者位置投向警方防線，着地起火，警方因而後退。

隨後關帶領的小隊在彌敦道佐敦道十字路口快速推進，沿途經過南京街、寧波街，中途在彌敦道路面滿佈竹枝架設的「竹陣」前停步。

至晚上10時後，關接到訊息指機動部隊會展開圍捕行動，其中一隊由加士居道向西推進，關的拍檔曾文龍負責帶3個小隊由西貢街轉入吳松街與北海街交界位置，而關則帶領另一小隊繼續沿彌敦道向北海街推進。庭上播放的新聞片段可見，在加士居道天橋下有示威者正遭警員追截，其他黑衣人不停後退。

聆訊明續。

【案件編號：DCCC1056/20】

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