【本報訊】前民政事務局局長何志平早年於美國因賄賂非洲多國政要及洗黑錢罪成，被判入獄三年，去年6月出獄回港。何志平服刑期間曾向當地上訴法院上訴惟被駁回。根據最新法庭文件，何志平上月再向美國最高法院提出覆核申請。

質疑控罪書自相矛盾

美國最高法院文件顯示，何志平已於上月26日向最高法院提交「覆核申請（writ of certiorari）」，當中指出兩項要求法庭裁決的問題，包括控罪書指其所犯的罪為「國內相關（domestic concern）」，但控罪書則指控他與美國國內不相關，是互相矛盾；另一問題則指法庭未有跟從一個案例裁決。

根據美國法院網站，最高法院就「覆核申請」，只會於「全國性重大問題」、「可協調上訴法院爭議裁決」或「可能具有先例價值」的情況下，才會接受申請。事實上，法院每年收到7,000多宗覆核申請，僅會接受當中100至150宗申請。

何志平因貪污等罪被判監，之後未有在指定28日內向本港的醫委會滙報事件，醫委會研訊小組5月中裁定何專業失德罪成，除牌12個月並發警告信。

何志平4月底與太太胡慧中在北角渣華道街市熟食中心晚膳，熱情招呼友人食飯飲酒，同枱共九人兼冇間隔，疑違反限聚令。