政府與商界落力谷針之下，接種中國科興滅活疫苗人數急增，周一（7日）接種首針科興有14,107人，是接種計劃展開102日以來最高，而單一共有19,107人打科興，亦是單日最高數字。至於接種德國BioNTech復必泰mRNA疫苗的人數周一則輕微下跌，而單日接種人數則較周日回升。

政府周一晚上公佈的疫苗數字，自2月26日展開計劃以來，仍僅有1,557,459人完成首針，佔本地16歲以上人口的23.7%，當中879,527人接種BioNTech，以及677,932人接種科興。至於完成兩針的人數為1,122,097人，佔本地16歲以上人口的17.1%。

BioNTech預約增逾25% 9人針後不適2人留醫

周一有42,018人進行疫苗接種，當中29,333人打第一針，以及12,685人打第二針。其中打首針科興有14,107人，打BioNTech則有15,226人。至於打第二針科興則有5,161人，而第二針BioNTech有7,685人。

另外，周一預約人數亦上升，當中預約科興有約12,500人，而預約BioNTech有約23,400人，比昨日約18,600人預約BioNTech多逾25%。

另外周日有9人在接種疫苗後不適送院，當中7人已經出院，另外2人則留院觀察。

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