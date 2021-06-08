現役男警員五年內三度向俗稱「遮仔會」的警察儲蓄互助社提交虛假資料，成功騙取約38.5萬元貸款。警員早前於觀塘裁判法院承認三項欺詐罪，等候索取報告，案件今判刑。代表他的律師指，被告已辭去警員一職，希望法庭接納報告建議，判處社會服務令。主任裁判官錢禮最終判被告履行160小時社會服務令，兼罰500元堂費。

身材健碩的被告黃新阩（39歲），又名黃茂享，控罪書未有列出被告職業。據知被告案發後已遭停職。控罪指被告於2013年、2015年及2017年三度向警察儲蓄互助社提交虛假資料，藉此騙取一筆約38.5萬元貸款。

辯方早前求情指被告已還清貸款，又透露被告曾任機場特警，其後因意外致頭部受傷，外表看來健碩，實質孱弱。辯方今天補充指，被告得到家人及朋友支持，亦已辭去警員一職，再犯機會為零，希望法庭接納報告建議判處社服令，最終獲裁判官接納。

疑颱風期間塌樹擊中頭部 與劉公子裸照案對象同名

翻查資料，2017年強颱風天鴿襲港期間，兩名隸屬東九龍交通部警員巡邏時，發現龍翔道東行近大磡道有塌樹，兩人落車清理樹枝期間，突有另一棵大樹倒塌，擊中兩名警員頭部，其中一人為警員編號3481黃茂享。事後兩名警員送院治理，獲時任警務處處長盧偉聰及當年仍是行動處處長的鄧炳強到醫院探望。

另外，多年前曾轟動一時的富商「劉公子」劉定成拍攝裸照案，涉及的35名藝人及警員名單中，亦有黃茂享一名在內。

【案件編號：KTCC427/21】

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