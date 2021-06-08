警方國安處周日在深水埗及港島西分別拘捕17歲男學生及45歲香港專業敎育學院（IVE）青衣分校一名女文員，指他們由去年5月至12月間，涉嫌串謀刊印、發佈、分發、展示或複製煽動刊物，違反《刑事罪行條例》第10條。案件今午在西九龍裁判法院提堂，控方透露，因兩名被告涉嫌提倡港獨，危害國家安全，故本案由國安法指定法官處理。案件押後至8月4日再訊，兩人不准保釋。

被告為曹雪芯（45歲）及17歲黃姓男生，控罪指兩人於去年5月至12月11日期間在香港，一同串謀刊印、發佈、分發、展示或複製煽動刊物，即意圖激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港依法制定的事項，或慫使他人不守法或不服從合法命令的煽動刊物。

庭上所見，除了記者外，連同被告親友在內僅有約十人到場旁聽。首被告由大律師高藝力（Eric Curlewis）代表。散庭後，律政司女主控在數名警員護送下離開法庭，警員拒絕記者進入升降機，並厲聲表示「行開啦，你阻住我哋呀！」及「你咁多問題嘅？」。女主控則以「架車到咗」為由，拒絕回答記者問題，僅透露自己姓吳。

男生原沒有律師代表

甫開庭，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德表示，黃今沒有律師代表，問他是否願意由當值律師代表。黃表示願意，蘇官遂休庭45分鐘，以待當值律師索取指示。再開庭後，控方申請將案件押後至8月4日再訊，以待警方繼續調查，包括檢視兩被告的手機及電腦，如有需要亦會查看涉案閉路電視片段。

此外，控方呈交上訴庭拒絕涉違反國安法的壹傳媒創辦人黎智英之案例，反對兩名被告保釋。辯方不反對押後，但要求法庭批准兩人保釋候訊。蘇官聽罷雙方陳詞後，最終拒絕兩人保釋。黃保留8天後再上庭覆核擔保的權利，曹則放棄。

據悉，兩人分別涉嫌設計提倡香港獨立的單張，以及在香港派發及展示有關單張。

本案並非根據港區國安法起訴；而根據《刑事罪行條例》第10(1)(c)條，任何人串謀刊印、發佈、分發、展示或複製煽動刊物，第一次定罪可處罰款5,000元及監禁2年，其後定罪可處監禁3年，煽動刊物則沒收歸予官方。

【案件編號：WKCC2219/21】

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