47名民主派因參與初選被控涉違《國安法》，其中36人被還押100日，民主黨尹兆堅以「牆內友」勉勵港人，他在這段期間所經歷的孤單、恐懼、絕望會換來「在黑暗中更能看清真相」，冀港人能記着每一位為港人奉獻的鬥士，「應承我，留在牆外做事，好嗎？」

尹兆堅以署名「牆內人」向港人撰寫一封題為「100日之後……」的家書，內容提到，牆內令人「很容易在黑暗中失去時間觀念」，他難以預料需被囚禁多少個100日，「我還需要面對多少個一百日呢？是17.25個？（5年）36.5個？（10年）53.75個？（15年）還是無限個一百日？」

他指，初期在這段時間會感到孤單、恐懼、絕望，不但是挑戰個人的意志、信念和信仰，更是挑戰他在鐵窗下「身體忍耐力的極限」，但歷練過後是換來更堅定的意志，「原來在黑暗中更能看清真相」。他提到，政權越打壓，人民只會更「民心背向」；越強辯指是「完善」制度，亦只代表自知制度不完美，直指強權是「禁不了民意，禁不了人心」。

「不要讓有血有肉的手足被權力制度轉化成一組數字」

他提到，獄中有很多同路人，包括無名手足，希望港人能記着「每一位都是願意奉獻自由、焚燒生命，燃點鬥志和希望的香港魂，不要讓有血有肉的手足被權力制度轉化成一組數字」，着各人可各自化作黑夜裏的光芒，共同「照亮未卜前路的燈火」。

他寄語港人在牆外要繼續「守護真相」、「拒絕謊言」、「消費購物」和「互撐」，堅守良知，保重身體，約定港人重聚之日要一一訴說這些年的所見所聞：「若下個一百日後，我們能重聚，到時我們再促膝詳談，把你這些年在香港聽到看到的笑話，一一訴說給我聽。你都知道，他們的甩轆和黑色幽默真是笑到我們有腹肌的。」

岑敖暉幾乎每天都發夢

同樣因初選案被還押的前荃灣區議員岑敖暉，其Facebook小編透露，岑在囚房中盡力保持整潔，令曱甴數量大幅減少，為此感到驕傲，但小編「踢爆」在清理辦事處期間，在他桌下撿到「曱甴乾屍」，並上載了一幅以「紙曱甴」掩蓋「曱甴乾屍」的照片。

小編指，岑敖暉可克服物理上的困難，但幾乎每天都發夢，仍需要時間適應，亦很掛念家人朋友，但收到信件會感到安心。

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