【本報訊】警方國安處昨深夜表示，前日分別在深水埗和港島西區，以《刑事罪行條例》第10條分別拘捕一男一女。據知二人涉於月前在港島區派發港獨傳單，當中被捕男子年僅17歲。

警方稱，國家安全處經深入調查後，前日在深水埗及港島西區分別拘捕一名17歲男子及一名45歲女子，涉嫌串謀刊印、發佈、分發、展示或複製煽動刊物，違反《刑事罪行條例》第10條。被捕男女已被控以上罪名，案件將於今午在西九龍裁判法院提堂。據悉，二人月前於灣仔區派發疑涉港獨傳單。

根據《刑事罪行條例》第10(1)(c)條，任何人涉嫌串謀刊印、發佈、分發、展示或複製煽動刊物，首次定罪可處罰款5,000元及監禁2年，其後定罪可處監禁3年；煽動刊物則予以沒收並歸予官方。

非以國安法罪名拉人

今次並非警方國安處首次以非《港區國安法》罪名拘控他人。去年9月，人民力量「快必」譚得志於大埔寓所，被多名便衣國安處人員持搜查令上門拘捕，罪名為《刑事罪行條例》第10(1)(b)條中的發表煽動文字罪。

國安處高級警司李桂華當時交代案情指，快必涉於6月底至8月在多區擺設29次街站，其間發表引起憎惡及藐視政府，或會引起民間不滿的言論。