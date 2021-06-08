勞工處上月向立法會財務委員會申請每年耗資270萬元增設一個首席勞工事務主任，其中一項職務是加強規管工會，確保工會遵守《國安法》。財經事務及庫務局今日（8日）向立法會議員發信，撤回相關討論項目。

政府早前建議在勞工處開設一個首席勞工事務主任的編外職位，為期3年。該職位月薪15萬至16萬元，每年薪金和福利開支為270萬元，出任擬設新職位的人員將協助勞工處助理處長（發展）擬定和執行相應的執法策略，包括加強對職工會的規管，確保職工會遵守《職工會條例》及相關法例，包括《港區國安法》、督導有關投訴職工會的調查及跟進工作、檢討《職工會條例》相關條文等。

有關建議原定於明早（9日）舉行的人事編制小組委員會上討論，但財庫局今日向委員會發信，指由於勞工處了解到部份議員希望就有關議題取得更多資料，為讓處方有更多時間準備及向議員解釋，決定撤回相關項目，在適當時候才再提交立法會考慮。

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