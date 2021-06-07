雖然BioNTech接種及預約人數一直超越科興，惟政府上月底發稿指，接種人數不理想，又稱市民對BioNTech疫苗需求近期漸趨疲弱，而現仍有約84萬劑BioNTech疫苗存量，使用期限將於今年8月中屆滿。政府指為免浪費，政府可能要求藥廠延遲付運，或捐予其他有需要疫苗的地方。尼泊爾駐港總領事KIRAN KUMAR GURUNG表示，已向港府提出，希望接收本港剩餘的肺炎疫苗，供尼泊爾使用。

尼泊爾：樂於承接，數量多少不拘

尼泊爾駐港總領事KIRAN KUMAR GURUNG周一（7日）接受無綫新聞訪問時表示，尼泊爾多個城市的醫院都已迫滿病人，當地急需醫療物資及疫苗，且得悉香港的疫苗快將到期，故正向港府申請接收本港剩餘的疫苗，運給該國急需使用的人。

尼泊爾總領事表示，香港現有的兩款疫苗，尼泊爾都樂於承接，數量多少不拘，尼泊爾願意出錢購買。據尼泊爾當局6日公布，該國新增確診3,479宗，陽性比率超過25.3%。

政府稱市民需求弱 擬停運部份來港 或捐外地

本港疫苗開展接種計劃接近3個月，政府與商界落力谷針，恒地（012）宣佈抽獎送630萬元999足金加商場購物券；疫苗計劃亦擴大至持雙程證留港的內地人，令周一（7日）接種中國科興滅活疫苗人數再創新高，預約人數亦上升，預約BioNTech有約23,400人，比周日增逾25%。

政府一邊官商合力谷針，一邊「棄針」。政府上月發稿指，目前庫存的BioNTech使用期限將於今年8月中屆滿，若接種量不足以抵銷庫存，便會浪費；且留意到市民對BioNTech的需求近期漸趨疲弱，故政府擬延遲付運、不予付運部份批次疫苗，或通過世衞等渠道將疫苗捐予其他地方；並指即使稍後市民對需求突然大增，相關疫苗亦將無法在本年內獲得補充。

其後特首林鄭月娥補充指，多國透過其駐港總領事接觸港府，希望港府能轉售、捐贈或借出部份疫苗予應急，惟港府與藥廠有預先採購協議條款，暫未能答允。

預告接種中心8.31最後提供首劑疫苗

另政府首次在疫苗接種專題網頁公佈，距離社區疫苗接種中心提供第一劑疫苗的最後日期，稱接種中心最後提供第一劑疫苗是8月31日；按BioNTech復必泰及科興疫苗分別相隔21日及28日接種，8月31日接種首劑疫苗的市民，分別由9月21日及28日開始接種第二劑，9月後接種中心停止運作，呼籲市民盡快接種疫苗。

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