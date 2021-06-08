由6個紀律部隊組成的「跨部門反恐專責組」，今年5月開設官方網站。警務處高級警司梁偉基接受部份傳媒訪問時，繼續指稱香港正受「本土恐怖主義」威脅，要求香港市民必須警惕。他又表示，「專責組」網站設有舉報系統，可供市民舉報任何非緊急的懷疑恐怖主義消息。

「跨部門反恐專責組」6個紀律部隊代表早前接受個別媒體訪問。綜合多間傳媒今日刊登的訪問內容，警務處高級警司梁偉基表示，香港自從前年反修例運動，本土恐怖主義冒起，現時威脅仍在，並有趨隱蔽及「地下化」跡象。惟本港目前恐襲風險級別，依舊維持「中度」。

梁偉基借機宣傳，今年5月開設的「跨部門反恐專責組」官網設有舉報系統，供市民舉報任何非緊急的懷疑恐怖主義消息。他又指，「專責組」方會針對受襲風險較高地點，向其保安及物業管理人員提供訓練，加強辨識恐怖主義活動的能力。

海關去年於入境管制站截查逾7,000人

消防處社區應急準備課高級消防區長黃宏亮指，處方除會並突擊巡察儲存危險品的化工原料及五金店等，防止過量儲存及售予可疑人士，消防處引入新裝備，如部門為危害物質專隊配備Gasmet DX4040便攜式FTIR（傅立葉轉換紅外光譜儀） 氣體分析儀，可同時監測25種氣體濃度，以便盡快處理毒氣襲擊等事故。

海關情報科反恐怖活動統籌課監督葉雪瑩則指，去年截獲149宗涉戰略物資的案件，近期引入電腦斷層掃描檢查系統（CT），並正着手培訓槍械搜查犬。入境處首席入境事務主任葉兆強指，去年各出入境管制站進行逾3,000次巡查行動，截查逾7,000人。他明言會加強截查和詢問可疑人士，監察或拒絕涉恐怖主義活動的訪客入境。

政府飛行服務隊高級機師葉偉強表示，直升機隊儀器獲更新後，續航能力等性能大幅提升，一旦發生恐襲也能迅速配合應對。總懲教主任馬俊賢則稱，會偵測院所內任何非法活動，杜絕獄內恐怖活動滋生。

前年的反修例運動期間，中方官員率先將示威抗爭行為定性為「恐怖主義苗頭」，港府以至警方隨後陸續表示香港已出現「本土恐怖主義的行為」。「跨部門反恐專責組」則於2018年4月成立，由警務處、消防處、入境事務處、香港海關、懲教署及政府飛行服務隊人員組成，現時編制有49人。

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