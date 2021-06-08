網民去年9月6日發起九龍大遊行，警方指控一名新巴970號線車長在彌敦道無故響咹及駛近一名清潔婦，亦曾沒有以雙手握穩軚盤，控以危險駕駛及不小心駕駛兩罪。案件早前審訊時，藝人張繼聰胞弟、任職警長的張繼安出庭供稱巴士駛過時「離自己好近」，形容當時很危險，被告更響號及「直情面向我舉中指」，但張否認因遭被告舉中指而虛構危駕一事。被告最終被裁定兩項不小心駕駛罪成，主任裁判官嚴舜儀今指被告有悔意，判被告履行100小時社會服務令，但因被告連續犯案，扣分制下被停牌，故不會另判停牌。

被告張浩然（37歲）為專營巴士司機，原本面對一項危險駕駛罪，指他於去年9月6日在油麻地彌敦道危險駕駛一輛雙層巴士；他另被控一項不小心駕駛罪，指他同日在薄扶林道近何東夫人紀念堂外不小心駕駛一輛雙層巴士。主審的主任裁判官嚴舜儀早前裁決時，將危駕控罪改為不小心駕駛，並裁定與另一項不小心駕駛均罪成。

張繼聰胞弟張繼安早前供稱，案發時他隸屬警察公共關係科社交媒體傳訊組。張供稱當時與同袍站在馬路右邊石壆上，突然一輛巴士從旁駛過，「經過時離自己好近」。張形容當時很危險，因為其他車輛經過時，「都冇依架咁近」。未幾張聽見響號聲，轉頭看見頭戴粉紅色防毒面罩的司機向他的方向扭軚，更「直情面向我舉中指」。

辯方問張繼安，當時是否並非站於行人安全島鐵欄內，張回答指是站於中央分隔處；辯方再直問是否有防暴警「企出馬路」，張繼安同意。辯方又問張曾否想過被告需要避開站在行車左二線的警察，因此才會近距離擦過張。張不同意，指早前亦有車輛駛過，但均不會如涉案車輛般近駛。

【案件編號：KCCC2299/20】

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