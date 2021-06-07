【本報訊】政府早年曾推出「減廢藍圖」，惟廢物越減越多。環境諮詢委員會昨討論今年新公佈的《香港資源循環藍圖2035》，環諮會主席黃遠輝質疑上一份藍圖措施成效不彰，令人均垃圾棄置量不跌反升，呼籲政府不要過份依賴垃圾徵費，「唔好淨係覺得收費就可容易減到（垃圾），好多措施似乎冇效」。

環保署副署長胡偉文在會上指，香港人均垃圾棄置量由2011年的1.27公斤增加至2019年的1.47公斤，增幅達到15%，認為與香港經濟發展及市民的生活習慣有關。他希望盡快通過垃圾徵費，並在2029年或之前減低香港人均垃圾棄置量40%至45%，同時提升55%的廢物回收量。

當局將諮詢增膠袋徵費

副主席譚鳳儀促請官員認真審視如何達到目標，並吸取上一份藍圖的教訓。她又指垃圾徵費草案一旦不能在今個立法年度內通過，當局應預早構思後備方案應對。

委員之一、稻苗學會會長黃傑龍表示，全港每日生產3,300噸廚餘，但現時「O · PARK」廚餘廠每日只處理其中的130公噸，質疑當局處理廚餘能力不足。

胡偉文承認廚餘問題具很大挑戰性，今年內將推出先導計劃，安排營辦商試驗不同方式收集廚餘，亦正與房協商討在公屋加設可減低異味的廚餘處理機器。

《藍圖》又提到政府計劃2025年首階段淘汰即棄膠餐具，有委員質疑太遲。環保署另一副署長陸嘉健補充，港府近年已有數項針對即棄塑膠的措施出台，包括推行膠樽生產者責任制公眾諮詢，並預告今年內將推行增加膠袋徵費的公眾諮詢，將來可能收窄徵費豁免範圍。他稱過去一年本港經濟受疫情重創，故押後至今年稍後時間才諮詢。