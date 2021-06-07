【本報訊】前年7月28日中上環爆發警民衝突，逾40人被控暴動等罪，分三案處理，其中最後審理的一案涉15名被告，包括一名飛機師，昨在西九龍法院大樓開審。其中一名17歲被告開審前承認暴動罪，原獲控方同意繼續保釋至今天，惟主審法官練錦鴻將他即時還柙，並稱「唔到佢（律政司）講，佢（被告）認咗㗎」。

案件由區域法院法官練錦鴻主審，控方繼續委聘資深大律師郭棟明出戰，審期預計50天。練官開審前特意提醒各被告，若聆訊期間不適未能到庭，須提交醫生證明，並自行安排其代表律師繼續出席審訊，審訊不會因此暫停。

5被告無犯案直接證據

本案原有17名年齡介乎17至31歲的被告，其中兩人已棄保潛逃，餘下15人同被控在上環摩利臣街和文華里之間的干諾道中和德輔道中一帶，連同他人參與暴動。17歲何姓被告在開審前認罪，辯方指得悉控方不反對何繼續保釋至今天，待控方讀出案情，惟練官以何已認罪為由，拒絕准他保釋，明言「唔到佢（律政司）講」。第15被告張雯曦則承認無牌管有無線電通訊機，惟否認參與暴動及管有雷射筆。

控方開案陳詞指，各被告干犯暴動罪的方式有三種，包括親身參與、有共同犯罪計劃、及協助和教唆他人犯案，而具備直接證據指控參與暴動的只有其中九人，涉及行為有戴頭盔、持磚頭及站在示威者前排。至於其他被告，控方則邀請法庭以他們身處位置、衣着裝備、管有的物品和逃匿證據等裁定他們犯案，各被告被捕時分別管有防毒面罩、噴漆、雷射筆及對講機等。

「唔夠膽教主控做嘢」

控方指當日下午約3時，大批公眾人士違反不反對通知書規定，離開遮打花園集會地點，過百人走出多條馬路集結，與警員對峙，其間有人投擲磚頭及設置路障，警方則屢次推進、舉旗警告及施放催淚彈。逾50名示威者入黑後在文華里寶軒酒店門外持棍盾、搬來雪糕筒及向警方發射弓箭等，警方再次推進並拘捕本案17名被告。

控方庭上播放當日下午開始的示威片段，其間練官關注控方能否裁剪出相關的片段舉證，又向郭大狀謂：「但你係主控，我唔夠膽教你做嘢，我教你即係我事先決定咗，我會俾人投訴㗎。」郭解釋，播放相關片段是要提供本案背景予法庭參考。

時任新界南應變大隊指揮官的總警司陳思達，昨接受辯方資深大律師潘熙盤問時，承認其書面口供只記錄至第一次拘捕行動為止，之後涉及本案的內容則是憑個人記憶在庭上作供。

另一辯方大狀石書銘問陳思達是否知悉7.21元朗襲擊事件，令市民不信任警方在公眾活動會使用合法武力，陳答謂：「係暴力示威者先會批評警方嘅執法行動，指摘警方使用過份武力。」審訊今續。

案件編號：DCCC820/19