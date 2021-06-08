21歲男學生涉前年11月在大埔遭警員截停後，拒出示身份證並踢警員，被控襲警罪。案件早前完成審訊，裁判官陳炳宙早前已裁定不接納案中受辯方爭議的四份警誡供詞。陳官今午裁決時再指，各警員證供不能互相支持，警員解釋做漏慣常程序原因是「講漏」，陳官認為「問題係乜嘢原因講漏」，又謂「程序上可以造假，其他嘢都可以」，最終裁定被告罪名不成立。

被告林建豐（21歲）被指於前年11月3日犯案。裁判官陳炳宙總結控方舉證未能達致毫無合理疑點、未能證明被告有犯案動機，故裁定罪名不成立。旁聽人士聞判隨即鼓掌，更有人站立不斷向陳官鞠躬致謝，陳官開腔回應謂「請尊重法庭」。

陳官裁決指，為被告錄口供警員曾指，沒有讓被告於口供簽名及影印副本給被告，及後卻改稱有，解釋為「講漏咗」。陳官反指，「問題係乜嘢原因講漏」，並指出向被告宣讀權利、讓被告簽名及影印口供副本給被告，為日常工作程序，「對待每一名疑犯都同一程序，點解會講漏？」陳官其後突然謂：「程序上可以造假，其他嘢都可以」，並重提早前已裁定不接納控方警誡供詞為呈堂證物。

陳官續指，控方第三證人口供雖獲全盤接納，但又未能支持其他證人口供，形容情況「奇怪」。控方亦未有傳召案中其中一名關鍵證人作供，陳官直言不排除有關證人因未能支持其他證人口供，而不獲傳召。

不過，陳官亦指辯方證人供詞也出現多處不合理地方，他稱目睹站於被告右後方的警員，揮動警棍打向被告左腳外側，陳官質疑為何不是打向被告右邊或背部一個較近的部位。證人亦有提及，除非被告被打，否則不會主動踢向警員，陳官認為他的證供明顯只為被告開脫，有心隱瞞他與被告在場目的，故不能接納其口供。

【案件編號：FLCC778/20】

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