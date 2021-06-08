前年11月警方與示威者在中大二號橋展開攻防戰，其後闖入校園施放催淚彈，並制服多人。三男一女大專生事後被控暴動、蒙面及管有攻擊性武器等罪，案件今日結案陳詞。控方強調本案主要依賴衣着裝束推論被告參與暴動，即使無證據指出個別被告行為，但他們單純身處在場，已屬鼓勵在場人士。

四名被告分別是中大學生陳起行（21歲）、理大學生李俊皓（24歲）、專業教育學院學生張俊浩（18歲）及中大學生鄧希雯（23歲），同被控一項暴動罪，被指於2019年11月12日在香港中文大學二號橋及環迴東路一帶，連同黃亭陶及其他身份不詳人士參與暴動。

陳、張及鄧各被控一項在非法集結中使用蒙面物品罪，被指同日同地使用護目鏡、防毒面具及濾罐。張再被控攜有攻擊性武器罪，即一個能發出雷射光束的裝置。

主控官張錦榮今陳詞指，即使控方未能指出各被告的個別行為，或無證據顯示被告參與掟磚等暴力行為，只要被告與現場人士有足夠關連性，如衣着裝束、言行反應等，法庭即可定罪。控方指出，當日暴動持續了約13分鐘，被告「冇可能唔知、冇可能逗留咁耐離開唔到」。控方引述「赴湯杜火」案例強調，即使只是身在現場，增加集結人數，亦屬鼓勵在場人士。

法官李慶年歸納控方立場時指，法庭亦需考慮暴動的持續時間、參與人數、核心範圍大小等因素，「如果暴動為時較長，咁無辜身處現場嘅可能性就較低」。李官續指，控方透過指出陳、李及鄧三人的裝束衣着，推論他們屬同一陣線，再推論他們間接或直接鼓勵在場人士。控方同意有關歸納。

辯方陳詞回應指，雖然暴動持續了十多分鐘，但本案無證據顯示部份被告當日何時到場、被捕前逗留了多久。辯方亦強調，被告沒有作出與暴動共同目的相關的行為，控方單靠衣着裝束，並不足以證明被告參與暴動。

案件押後至7月7日裁決，各被告續准保釋外出。

【案件編號：DCCC362/20】

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