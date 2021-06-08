網民於去年5月發起「5.24反國歌法大遊行」，號召群眾到港島區遊行，至傍晚有群眾改往尖沙嘴海港城聚集。有入境處助理當日在商場內被捕，遭起訴參與未經批准集結罪，案件今在九龍城裁判法院開審。

被告楊少威（27歲）被控在2020年5月24日，於尖沙嘴梳士巴利道海運大廈3樓大堂，無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。辯方將爭議案發時是否屬於未經批准集結，以及被告有否參與其中。

警員陳智勇（譯音）供稱，事發當日有情報顯示威者將在全港不同地區，發起針對國歌法的示威活動，他按上級指示到海港城商場，喬裝途人觀察情況。

至下午5時至7時，他在海運大廈2樓及3樓觀察，見到2樓有約30至40人逗留在詢問處附近，漫無目的「等緊一啲嘢」；3樓則有50至60人停留在欄杆及店舖附近，部份人帶頭叫口號，與市民一呼一應叫喊「光復香港 時代革命」、「黑警死全家」、「香港人報仇」、「賣國賊」等，有些在商場購物的市民聞聲急步離開。

警員喬裝途人在海港城內觀察

其間防暴警員兩度進入商場，警告在場人士違反限聚令及干犯未經批准集結，有小部份人因而離開或四散，包括正常購物的市民。

陳在盤問下確認，當日商場內的店舖照常營業，不少途人在場，而且他所指稱的示威者沒有特定服裝，身穿不同顏色的衣服，故當中可能混雜了普通市民。辯方續問，在他處理社運事件的經驗中，是否往往當某一人突然大叫口號時，附近的人不論是否路過，都會即興回應？陳指不能判斷他們是否即興。

當日同樣喬裝市民的偵緝警員劉啟彤（譯音）則供稱，當日在海運大廈3樓執勤，見到一男一女和應口號，引起他的注意。案件今午續審。

【案件編號：KCCC2954/20】

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