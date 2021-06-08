經常被傳有意「屢敗屢戰」，再度參選明年特首選舉的新民黨立法會議員葉劉淑儀，於民主黨前主席劉慧卿的網台節目被問到會否參選特首時，拒絕表明立場，只稱目前是「言之尚早」。

葉劉指，不回應是因為要考慮宣佈參選後的法律效果，包括選舉開支申報，形容「而家冇人會答（選定唔選特首）呢個問題」。她其後又稱，在考慮是否再次參選時，會先考慮是否能取得足夠提名。

回應林鄭訴苦被制裁：有可能面對制裁嘅人都要加分啦！

被問到有傳林鄭近日就自己被外國制裁一事，在一個閉門場合大吐苦水，這會否有助她取得選委的「同情票」時，葉劉則不以為然：「將來嘅特首，都可能被制裁喎！機會均等喎！你唔可以話某人已受制裁，就畀多啲分佢，應該有勇氣出嚟做（特首）、有可能面對制裁嘅人，你都要應該加分啦！」

談到林鄭是否有意爭取連任時，葉劉則稱不想猜測林鄭的想法，但指任何人出任特首，都是希望做到10年，「因為5年過得好快，有啲政策真係十年八年先睇到佢落實」。

當年未夠提名入閘 葉劉：最後關頭4票改投林鄭

在2017年3月，爭取入閘選特首的葉劉淑儀因未能爭取到足夠提名票，宣佈結束選舉工程。葉劉歸咎是制度問題令她未能入閘。她拒絕透露最終獲得的提名票數目，又指最後關頭她手上有4票改投林鄭。

回顧2019年反修例運動，葉劉覺得政府若對非法行動退縮，將會後患無窮，直至中央去年為香港定立《國安法》後，混亂才告平息，形容「法律係要有返咁上下阻嚇作用」。她更指，如果特區政府不是有中央支持平亂，恐怕現時「已經冧咗」。

她形容當時在反修例運動下，示威者有機會攻入禮賓府，「林太俾人綁架埋都唔定」，形容特區政府當時是「好脆弱」。

稱「凡事有因果」：搞政治係要付出代價

政府過去一年引用「港版國安法」大舉拘捕民主派人士和抗爭者，政府做法是否「過火」？葉劉僅稱凡事都有因果，斥民主派議員只懂在立法會示威和到外國「唱衰」香港，並指有民主派呼籲外國制裁港府官員，是中央「非常棹忌，超過咗個底線」。

現時本港立法會選舉制度大改，她稱不覺得是民主倒退，更指「民選（議會）唔一定有代表性」，指外國很多民選政府，最終都是造成社會撕裂：「如果人人只聽民意，咁就唔使聽領導啦！」她又認為，民主黨若不再派人參選立法會，「過幾年啲人就會唔記得你」。

對於多名民主派人士正被還押和在囚，葉太指「搞政治係要付出代價」，又指外國的公民抗命的領袖都是要「捱過一輪」，公民抗命「唔係piece of cake，唔講得笑」。

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