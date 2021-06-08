封關逾年的香港，目前疫情已趨向平穩，惟廣東近日出現本土疫情，跨境學童上實體課的日子遙遙無期。

教聯會在五月底進行「取錄跨境生的學校面對之挑戰」問卷調查，調查結果顯示，接近五成半在自行分配學位階段的申請入學人數平均減少15%，有學校的減幅更達到30%；近一成半學校於本學年縮班。有22%學校預料下學年將會縮班，近四成學校憂慮因學生人數減少致下學年縮班，其中小學情況更為嚴峻。

移民亦致學生人數減少

調查合共收到330間學校回應，涵蓋173間小學及157間中學。54%、接近五成半學校在自行分配學位階段的申請入學人數平均減少15%，有學校的減幅更達到三成。當中有位於天水圍的學校更流失接近100名學生。

受訪學校中，近一成半學校於本學年縮班，超過兩成預期下學年縮班；近四成學校憂慮因學生人數減少致下學年縮班，其中小學情況更為嚴峻。

在爆發疫情至今，有取錄跨境生的學校平均流失12名學生，約佔全校跨境生15%。有近九成學校表示，校內的行政及聯絡工作因而有所增加，亦有逾8成半（86%）學校表示難以跟進跨境生的學習進度。

學生人數減少，有75%受訪學校認為是由跨境學童轉至內地就讀所致；亦有接近56%的學校認為是學生移民往外地等因素所造成。逾八成學校期望教育局降低學校開班人數，逾六成學校希望教育局加快推行小班教學、凍結班級數目及延長超額教師保留期。

「如果每級平均少10個學生，成間學校就會減3班」

荃灣商會學校校長周劍豪表示，下年度或會出現縮班危機，「如果每級平均少10個學生，咁我成間學校就會減3班，而老師嘅穩定性亦都係關注點之一」。他表示，由於校內有超額老師，如果有老師需要放假，亦無法再聘請老師代課，他希望教育局能推出措施紓緩困境。

教聯會主席黃錦良稱，網上教學導致學生的學習進度未如理想，曾有校長希望能派老師回內地協助同學補課，惟由於防疫條例所限，計劃最終告吹。

教聯會希望，教育局能儘快推出應對措施支援取錄跨境生的學校，以減輕學校因學生數目減少而須縮班的影響。

教聯會送茶包口罩予教師「谷針」

至於政府近月來大力「谷針」，教育局局長楊潤雄更明言希望教師能「以身作則」接種疫苗，周劍豪稱，他的學校現時雖只有一成半老師已打針，但有教師向他表示不希望影響學校日常運作，所以打算於暑假才接種疫苗，故他相信接種率於暑假後會有所上升。

教聯會同時公佈，為鼓勵更多教師接種疫苗，由星期六起，所有已接種第一針疫苗注射的教師，可到教聯會領取「敬師茶」二盒及十包共一百個的兒童口罩。

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