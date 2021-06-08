前年11月2日警方突擊搜查灣仔一間Airbnb單位，撿獲138支汽油彈、懷疑汽油彈半製成品及易燃液體等，並拘控四男一女。其中三男不認罪受審，案件於區域法院續審。任裝修學徒的男被告出庭自辯，他今指當日聽見撞聲，以為是黑社會，於是與其他人一同跳到下一層，卻被質疑當日沒有向下一層的外國人或走近他的人求救，直指他當日實是在單位內與其他人一起製造汽油彈。

主控律政司署理助理刑事檢控專員張卓勤盤問第五被告黃建棋（21歲），指當時在單位中聽到有人撞門，是否認為是警員撞門。黃稱，當時他以為黑社會或是「一啲好惡嘅人」想衝入單位，不排除有人想進入爆竊，當時並不知道是警方破門。黃指，他跟隨其他人在露台跳到下一層。

被告稱不懂以英語求救 主控窮追不捨問

黃早前自辯時指，因心儀案中女被告，應女方邀請到涉案單位。張今問黃，既然當時黃正追求楊泳茹，有否留意楊是否安全？黃稱沒有。張續指，「我咁樣講啱唔啱呢？你哋係大難臨頭各自飛呀！」黃稱並不知其他人的諗法。

案情指案中五人跳到樓下單位後，單位內的俄國人要求他們離開。張又問黃有否要求俄國人幫忙報警。黃稱自己只讀到中三，英語能力差，不懂如何與外國人溝通。張在庭上即場問黃「警察英文係乜嘢？」黃回應「police」 ；張再問「咁叫警察，或者報警，英文又係咩？」黃回應稱「call the police得唔得？」

張聞言即謂，「係囉，點解唔同佢講call the police呀？」，又指「你有冇同其他被告講『你哋用英文講啦，我哋俾人追殺呀』咁樣？」張再窮追不捨問「向人求救嘅英文係咩呀？」黃再稱「please help得唔得？」張稱：「得！答得好好呀！咁你又唔同個外國人講please help？」

黃稱「當時個人都好亂」，加上溝通能力不佳，「個腦冇呢啲字」，當時亦沒有要報警的想法。張則直指，黃當時根本正在逃避警方行動。黃不同意。

張又問，他在二樓雞煲餐廳的角落時「想匿埋，都冇諗住報警？」法官葉佐文亦追問，「講緊有人加害於你喎，有冇諗住報警？」張續指「搵警察、find the police處理惡人。」黃則稱本來打算「睇下可唔可以返單位度，拎返手機先」，並指當時他的腳已受傷，但以為是普通扭傷。

單位內兩個玻璃瓶有被告掌紋

黃稱，他在店舖內有男子行近問他名稱，黃稱當時有質疑他是否警察，「佢拎咗個卡套出嚟，但好快就收返埋，我望唔清卡套係啲咩。」

張再問為何不向對方透露自己受傷，或求救稱有黑社會或惡人破門。黃稱沒有想過一出來「遇到嘅係警察，嗰刻我唔敢出聲」；張質疑「你無辜㗎嘛、被害添！係求助嘅市民，點解唔講呀？唔講幾時講呀？」黃稱當時無人解答到他發生何事，「我唔敢亂咁講嘢。」

張讓黃翻看案發當日在單位內認領的證物相片，指黃當時向警員指牙膏套裝、黑色防護頭盔 、泳鏡、護目鏡、手套、護脛等物品是屬於他的。黃今稱當時他只是「亂認」，事實上只有眼鏡盒及眼藥水是屬於他。他解釋，「我驚我淨係講幾樣個人物品係我，警員會唔信。因為佢哋已經對我有懷疑。」

他認為以上他「亂認」的物品中，全數與示威有無關，因頭盔可作單車頭盔、護目鏡可在工程使用、手套可平時使用。張卻稱「你所謂亂認嘅物品，由頭到腳都齊，夠你由頭包到落腳，仲可以替換添。你逐樣話都同示威無關，如果一齊用嘅話，係咪同示威無關？」黃稱不知道，但接受效果是如此。

張指出，牙膏套裝是預期給人使用，可以在單位留過夜 。而案發當日，他去到涉案單位時，已知單位內有製作汽油彈，黃到單位的原因不只單純追求楊泳茹，而是一起使用工具及材料製造汽油彈，所以單位中有兩個玻璃瓶有其掌紋。

張再指，警方破門前有表露身份，黃在雞煲店中被發現是因為逃避警方。張直指與同案4名被告一同管有汽油彈的材用於損壞財產，供給他本人及其他人使用。而黃當日在單位內向警員認領的物品並不是「亂認」，而是真的屬於他的。黃一槪否認。

被告：只是記得「梁天琦」這個人名

張問他是否認同楊對事件的看法，黃稱「我係唔明白好多政治嘅嘢。我冇一個立場，認同定唔認同。佢講啲政治理念，講到我完全唔明白；但係我有睇新聞，訴求嗰啲我知。」

他稱，只是記得「梁天琦」這個人名，其他政治理念沒有刻意記住，「當時我已經唔明，所以回想唔到。」張及法官要求他複述楊的說法，黃稱「我get到就係，反修例風波係源自一個叫陳同佳嘅人，佢殺咗女朋友返嚟香港」，並引起政府修例，有市民反對。其後有6月9日有遊行，楊繼續有解釋6月9日政府仍堅持二讀，故引發有包圍立法會。楊亦有提及過8月5日有人發起大三罷、「8月31日旺角太子一帶發生咩事、10.1港島一帶發生的事」等等。

審訊繼續。

本案共有五名被告，其中女被告楊泳茹（23歲）及莫禮滔（23歲）早前認罪，判囚三年兩個月。餘下被告鄭錦輝、丘建威及黃建棋（年齡介乎20至25歲）否認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。

【案件編號：DCCC97/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）