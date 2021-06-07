【本報訊】觀塘樂華南邨發生家庭血案。一名與妻離婚10年的男子，昨凌晨探訪前妻時，與素有積怨的前外母發生爭執，以鐵鎚扑向她頭部，施襲後疑畏罪在廚房以皮帶上吊企圖自殺。警方到場時他已陷入昏迷，兩名傷者先後送院，男子經搶救後情況危殆，前外母情況穩定。

分開10年仍持單位鎖匙

現場為觀塘樂華南邨喜華樓，女戶主姓蔡（59歲），與姓黃女兒（33歲）及1歲外孫同住上址。被捕男子姓謝（41歲），為黃女的前夫，二人雖離婚約10年，黃女亦另結新歡，但謝男仍不時前往探訪。

據知，該名1歲嬰兒是黃女離婚後與新歡所生，謝男與前外母蔡婦關係惡劣，不時因小事爭拗，但多年來仍持有單位鎖匙，不時出入單位。昨凌晨零時許，謝男在單位內疑與蔡婦發生爭執，情緒激動下，以鐵鎚襲擊蔡婦頭部，當時黃女與現任男友在騎樓清潔，驚聞呼救聲後，立即上前阻止並報警，黃女男友一度走出門外求助。

警方指，由於當時情況一片混亂，各人聚在客廳，未留意謝男輕生，至警方到場，始揭發謝男身處廚房，疑畏罪下以皮帶上吊，企圖自殺。至於同在客廳的1歲孫兒則沒有受傷。

兩名傷者事後送院，其中謝男送院時已陷昏迷，搶救後情況危殆，入住聯合醫院深切治療部；蔡婦則清醒且情況穩定。警方將案件列傷人及企圖自殺案處理，交由秀茂坪警區重案組第二隊跟進。初步調查相信事件緣於兩人結怨已久，先是爭執，繼而動武。

警方行動中撿獲一批證物，包括鐵鎚、刀具及男子上吊的皮帶等，警方暫時未有資料顯示犯人行兇時曾否使用刀具，並正調查行兇用鐵鎚是犯人現場拾獲還是有備而來。

事發後，涉事單位門外留有血鞋印，觸目驚心。有鄰居透露事發時聽到單位傳出爭拗聲，聽到有人被拒進入單位後，有女子叫救命，對事件感震驚。