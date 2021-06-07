堅持了31年的六四維園悼念，在當局打壓下，燭海今年都無奈變成空地；有關六四的報道，多年來亦經歷不少變化。《蘋果》翻查比較過去20年主要報章在六四翌日的報道篇幅，發現曾經分別為六四開天窗及在頭版刊登王維林照片的《文匯報》及《大公報》，分別自2012及2016年起已對六四相關新聞隻字不提，直至今年《國安法》生效後，兩份中聯辦旗下的報章才各以全版報道，重點批評支聯會副主席鄒幸彤煽動。學者認為官媒取態反映北京不再對六四採以往的迴避態度。

記者 蘋果調查組

《文匯報》連續10年對六四晚會隻字不提

支聯會自1990年起每年6月4日均於維園舉行燭光晚會，《蘋果》整理過去自2000年起8份主要收費報章在6月5日對於六四晚會及相關報道篇幅，發現比起燭光，晚會的報道率先絕迹於《文匯》、《大公》。

曾經為六四事件在社評「痛心疾首」開天窗的《文匯報》，原來自2012年起，已經連續10年對六四晚會隻字不提。該報最後一次提及為2011年，以139字報道「六四晚會人數較去年少」；除2008年外，《文匯》在2002至2011大公報年均有報道六四晚會，篇幅由100至1,200字不等，對「六四」二字亦不會避諱。

同系的《大公報》則自2016年起，連續6年未報六四晚會。最後一次提及是2015年的「激進派多區『播獨』言行囂張」，當中仍以「六四集會」稱呼支聯會及其他組織之悼念活動。

《國安法》生效後再次報道六四 僅以相關字眼替代

今年是《國安法》生效首個六四，兩份報章亦分別事隔10年及6年後，再次報道六四相關新聞，但都以支聯會副主席鄒幸彤被捕為主軸，《文匯》在A6版面以「狂煽去維園 鄒幸彤被捕」為題，《大公》在A3的標題則為「支聯會鄒幸彤涉煽動非法集結」，內容主要批評鄒涉煽動非法集結；又指賢學思政街站涉港獨及煽動仇恨。不過兩份報章繼續避用「六四」二字，只以「昨日」或「維園集會」代替相關字眼，實際悼念內容亦隻字不提。

《蘋果》《明報》篇幅相若 《星島》廿年來3度A1報六四

除兩份官媒外，其餘6份主要收費報章《蘋果日報》、《明報》、《東方日報》、《星島日報》、《信報》和《經濟日報》均每年報道六四燭光晚會。縱觀今年各報的標題，《蘋》、《明》、《信》側重港人在限制下的悼念，《經濟》、《東方》、《星島》則側重當日的執法。

《蘋果》自2001年起，將六四晚會放於頭版，從未間斷；而《明報》則於2004年起以頭條報道，兩報篇幅趨勢相若。《星島》平均篇幅在8份報章中僅排第5，過去20年有3次以頭條報道六四。

以財經新聞為主的《信報》及《經濟日報》，以往對六四晚會的報道處理相若，但自2004年起，《經濟》就明顯較《信報》將六四新聞放得較後，未放入過前10版，相反《信報》曾4次將六四晚會放於頭版報道；《經濟》的報道字數自2017年起亦呈下降趨勢。

報道平均字數與晚會出席人數成正比

整體而言，各報章就六四報道的平均字數都與當年晚會出席人數成正比，集會人數越多，平均篇幅越大；不過《東方》的報道篇幅就多次成為反指標，先後在15周年、20周年、25周年和30周年都以明顯較少的字數報道。

例如六四15周年的2004年，當年晚會人數有8.2萬人，是自1992年後的新高，8份報章六四報道的平均字數為5,088字，但《東方》當年僅以A31版面，總共522字，題為「六四燭光晚會坐滿六球場」報道，兩者相差近10倍。2019年六四30周年，出席人數為近年最高18萬人，當年的平均字數為6,593字，但《東方》僅在A19版以912字報道，相差超過7倍。

不過《東方》並非每年都冷處理六四，例如2011年曾以「22年薪火相傳 15萬人維園燭光悼六四」為題，花上逾6,000字報道。近年《東方》雖均頭版報道六四，但標題均偏向負面，例如去年的「黎智英老點 快閃當悼念 呃人維園見 怕拉又走先」，今年亦以「警首引公安例封場 港獨死心不息 6·4冇得去維園 周街作亂」作頭條。

浸大新聞系高級講師呂秉權形容，黨報於六四等「大是大非」時會採取迴避態度，僅會報道有關醜聞，「佢知呢個問題點掂都係講唔通，倒不如迴避咗佢啦。除非搵到一啲位支聯會或集會現場各種問題，例如近期講佢顛覆國家政權、鄒幸彤被捕呢啲就可以講嘅。」

官方意圖控制「逢5逢10」報道 呂秉權曾被當面勸喻

呂秉權形容，近年官方對六四等敏感議題「較理直氣壯，甚至有官方版本解說去贏返一仗，不再捱打」，而黨報多年對六四晚會隻字不提，今年卻全版報道鄒幸彤被捕亦可反映其取態與過往有別。

至於有報章篇幅多次反指標，呂指傳媒一般「逢5逢10（周年）都會做得大一啲」，但官方會意圖控制，令服從指令的傳媒出現反指標情況，自己亦曾被當面勸喻。「六四20周年，有負責香港傳媒嘅國新辦官員，當面要求我當時做嘅傳媒，唔好播六四燭光集會。呢個事件並非個別，以我理解北京都有要求唔同傳媒，低調或減少篇幅去處理六四，有部份傳媒就會妥協。」

呂估計官方未來亦會出手干預，「由於事件官方想重新定義、洗太平地，對傳媒招呼會做工作，但傳媒點反應就要睇佢獨立自主嘅能力。」

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