小一統一派位於上周三揭盅，家長須於今明兩天（8至9日）到獲派學校辦理註冊手續，否則將視為放棄學位論。有獲派喇沙的家長，就算暫未有移民計劃，面對國安教育已打算課後「跟緊啲」，並且會多參與學校活動，了解未來教學資訊。

受疫情影響，今年小一註冊連續兩天，家長分批按指定日期和時間往獲派的學校辦理入學註冊手續。傳統名校41校網喇沙小學，早上9時開放予家長入內註冊。

在非牟利機構擔任前線教育工作的黃先生，就算自行分配學位階段只有5分也選擇喇沙小學；兒子已獲兩間直私學校取錄，今次獲派首志願格外高興：「最終都只希望入到喇沙⋯⋯我們同一宗教，亦很認同學校辦學理念。」他指不少家長朋友移民，加上今年適齡學童人數較往年低，因此增加勝算。

黃先生暫未有移民打算，預計兒子留港就學至完成中學階段，現階段仍對香港教育有信心；至於國家安全教育，他則認為家長有責任跟進：「要經常跟小朋友糾正觀念。多留意其他國家新聞，要宏觀一點，再分析自己（地方）局勢，要多思考」。

家長稱已投資海外物業：若不能再留就離開

何太跟丈夫攜同長子往學校註冊，形容獲派喇沙心情興奮，指跟幼子升學「十幾年都不用煩」；然而，她認同將要面對國安教育，指已與丈夫投資海外物業，「如果去到一個情況不能再留，我們便離開。」她續指，丈夫已打算多參與學校活動，了解學校的教學資訊。

疫情下幼童長期停課，何太月花逾萬加強兒子學術與體藝活動，包括已考獲小提琴二級、游泳、朗誦等，以「備戰」升小面試，現有一私立學校候補學位：「K2已經有上堂，學說話技巧，花在面試（準備工夫）已有一年時間。（停課）都不覺有影響，我們有報面試班及有補習老師跟進度，否則課程一直深，他很難追得上（進度）。」她補充，移民潮增加考入心儀學校的機會率，兒子的同學逾半獲派首一二志願。

另一位兒子成功獲派喇沙的梁太，將放棄手中數個直資私校學位，自言抱平常心面對升小一，指受疫情影響，不少課外活動也停頓，因此每月花在額外的活動費用不多：「疫情前有請私人老師上門教普通話……都有學Phonics，參加朗誦比賽，主要都想他有踏台板體驗。」她未有移民計劃，對將要面對國安教育，不諱言話題敏感，「各人有想法。我想所有活動都會陪他一起做，學校有一體一藝，暑假都會安排多些運動，盡量陪他」。

根據資料顯示，喇沙小學可用作「叩門」的浮動位（buffer）有18個；而同區另一傳統名校瑪利諾修院學校（小學部）今年首度公開招生小一候補生，候補學位預計有15個。

教育局發言人表示，學童辦妥入學註冊手續後若需轉校，家長應先獲得另一所學校答允錄取後，方前往原先獲派學校取回「小一註冊證」，待原校把註冊證交回，等同即時取消其子女獲派學位。

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