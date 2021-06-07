【本報訊】本港首宗本地源頭不明英國變種病毒患者17歲少女，感染源頭仍然成謎。有專家估計很大機會是酒店檢疫「走漏」個案，導致少女在社區染疫。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒指近日印尼輸入個案中，部份帶有英國變種病毒，會依循此方向追蹤源頭。港大感染及傳染病中心總監何栢良倡雙軌檢測，要求旅客抵港及檢疫期尾聲進行抗體測試，又建議當局以回顧式追蹤近四周從高風險地區抵港並完成檢疫2,000至3,000人，檢測抗體及病毒，堵截源頭。

本港昨新增七宗確診，包括六宗輸入及一宗本地有關連個案，累計個案11,866宗，初步確診少於五宗。新增本地個案為20歲女子（第11860號），是感染英國變種病毒17歲少女（第11852號）的胞姊，患者CT值少於30，即病毒量中等，患者未有接種疫苗。該17歲少女與同住的母親及胞姊先後確診，三人都感染N501Y Alpha變種病毒株（英國變種）。至於新增六宗輸入個案，四宗來自印尼，餘下各一宗來自阿聯酋和美國。當中由印尼抵港的29歲男子6月4日發病，被驗出帶有L452R變異基因。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒昨於電台節目上指，17歲少女感染的病毒株屬英國變種，但與4月感染英國變種的輸入個案比較，少女的病毒基因有十多處突變，顯示少女並非被舊病例傳染，估計少女或在社區被近期檢疫酒店「走漏」輸入個案傳染。蕭稱近日印尼輸入個案中，部份帶有英國變種病毒，將依循這方向追蹤源頭。

本報翻查資料，發現過去21日共有17宗由印尼輸入個案，當中一人於荃灣香港遠東絲麗酒店檢疫、一人於灣仔華麗銅鑼灣酒店檢疫、兩人於何文田維景酒店檢疫、另有兩人於西營盤華美達海景酒店檢疫，暫未知當中多少人帶有英國變種病毒。西營盤華美達海景酒店上月曾發生「走漏」變種病毒病人事件，一名3月下旬至4月中檢疫的菲傭，完成檢疫後到新僱主家中始確診。

何栢良倡引入雙軌檢測

何栢良亦相信少女感染源頭是檢疫酒店檢測「走漏」引致，建議政府引入雙軌檢測，要求旅客抵港及檢疫期尾聲時，分別做兩次抗體測試，並加強審視酒店的空氣質素。他建議當局回顧式追蹤近三至四周從高風險地區抵港並完成檢疫的2,000至3,000人，檢測抗體及病毒，若發現有人抗體呈陽性，反映有個案走漏。他警告若未來兩周出現本地超級群組，代表第五波疫情已爆發。

衞生防護中心回應本報查詢時稱，正繼續該數宗確診個案的流行病學調查及進一步基因分析，以及就最近在香港確診並帶有N501Y變異病毒株的輸入個案進行基因比對。食衞局回應稱，政府會繼續密切監察本地及不同地區的疫情、新變種病毒的流行程度及出入境人數變化，並視乎情況調整相關地區到港人士的登機、強制檢疫及檢測要求。

輸入個案走漏屢次發生，早前確診帶變種病毒的印度裔工程師及尖沙嘴美園大廈的28歲孕婦，均於檢疫酒店通過多次檢測，完成檢疫進入社區後才確診，而負責相關採樣及檢測的外判商均為華大基因，政府專家顧問袁國勇等專家曾批評採樣有問題，令個案流入社區。政府其後增加一間承辦商Prenetics，負責酒店檢疫工作。