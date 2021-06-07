踏入夏天，按香港過往立法會選舉年的慣常政治日程，各大政黨都應在密鑼緊鼓籌備相關事宜。但去年北京一錘定音，先為香港送來國安法，再把原定去年9月的立會選舉押後，今年又為香港送來「政改」方案，選委會議席如殭屍復活，又憑空生出一個懸在眾參選人頭上的資審會，更別提那本來最能反映民意的地區直選被改得體無完膚。面對這個「完善」的選舉制度，今年泛民的內部爭議，已由往年的各出多少張名單，變成是否繼續參與這遊戲。也別忘了，去年的泛民初選，一件在文明社會正常不過的事，在新時代香港卻成了47人的「罪行」。

如此形勢，令社會主流對參選乃至投票的討論並不熱衷，政府也是看在眼裏。政府雖消滅了泛民在議會內的空間，卻似乎不願看到一個清一色只有建制參加的選舉。因此不論是林鄭等特區官員，或是湯家驊一類建制友好，甚至是在幕後傳話的中央代表，近日都在釋放訊息，意圖游說泛民，特別是民主黨，在新議會下仍有參政空間。民主黨前副主席張炳良甚至說：「如果一個政黨不參與選舉，那為甚麼要搞一個政黨？」渾然忘記了其頂頭的中共，在1946年拒絕參加國民政府召開的制憲國民大會，1947、48年的中華民國總統、立委、國大選舉，中共也全數缺席。

自劃紅線也不見得有異議空間

政黨是否參加選舉，全視乎該黨的目標及當時的政治環境。對泛民來說，最重要的問題是，現在參加這個選舉能達到甚麼效果？天真爛漫如馮檢基者，也許會認為「花瓶」亦有其功效；代北京傳話游說者，更可能會描繪出一個除「政治敏感」議題外，泛民對民生仍有建議及監督權的藍圖。畢竟推動不了民主，監督一下巴士加價，也是服務市民的一部份。然而專權真的會容許反對者在議會內「做實事」？可別忘了，即使泛民在議會中仍佔關鍵少數的年代，對政府的民生政策也無多少影響力，在先天體制缺陷下，監督也多是力不從心。如今泛民議會空間更被壓縮，政府有何原因要比之前更尊重反對聲音？泛民又有何理由相信這些反口覆舌者的說話？

現實是在政治忠誠壓倒一切的年代，專權容不下丁點的異議。哪怕30年來只是行禮如儀地點上兩小時的燭光，政府也如臨大敵，出動大批警察在三隧設路障搜蠟燭。六四集會向來是香港最和平也無甚威脅的抗議活動，政府也打壓如斯，試問專權又怎會給予反對者在體制內有任何異議空間？若果真的讓小部份人進入議會，也不過是用以點綴的花瓶而已；有志服務市民者該捫心自問，在這樣的體制下，即使自己肯劃下紅線，暫時放下一些敏感訴求，其餘的抱負，又真的能夠實現麼？

更嚴重的問題，是專權當下要的，也許並非議會內的花瓶，而只是用以說明選舉「可信」的陪跑花瓶而已。在選舉制度如此扭曲、民間對選舉如此冷淡的情況下，泛民候選人即使在地區直選，也不見得可以每區穩奪一席，更別忘了不少泛民支持者或會選擇投廢票以表抗議。在這種情況下，泛民連地區直選議席也拿不到一半，並非甚麼小概率事件。但如此一來，政權卻可以宣稱，是選民唾棄了「亂港反對派」、選擇了「建設力量」。泛民屆時或會百口莫辯，無緣無故為市人大提供了點正當性，政府之前描繪的泛民參政藍圖自然可以不算數，民主陣營也會因此加深內訌。這樣明顯的一個陷阱在前，真心服務市民的同路人，也該仔細思量，是否真的值得踏出如此一步？

林海

傳媒工作者