各大專營巴士商現時向合符格的退休員工提供免費乘車優惠，九巴自3月起將更換退休員工乘車證，改為長者八達通，新巴城巴近日向員工發通告，65歲以上員工家屬或合符資格的退休員工須7月1日前轉用個人八達通，並於公司指定地點領取該月所乘搭巴士車費。新巴職工會、城巴職工會等組成陸路客運工會聯合陣線聯席（客運聯）今日（8日）召開記者會，批評巴士公司透過相關政策，從中收取政府長者2元乘車優惠的車費補貼，如將退休乘車福利的開支交由納稅人「埋單」 ，促專營巴士公司擱置計劃，政府亦應檢視存有漏洞。

新巴、城巴近月向員工發內部通告，要求年滿65歲員工及合符資格退休員工申請個人八達通，並在每月16日於公司指定港鐵站等地點領取該月所使用的車費，有別於以往可以使用專屬乘車證乘車，而他們現時使用的專屬乘車證將會7月1日失效。新計劃下，退休員工須自行支付申請個人八達通的費用，每月亦要先墊支使用車費。兩巴職工會估計，受影響至少1,000名退休車長。

工會憂年老退休車長及家屬不懂申請

九巴早於3月起亦更換退休員工乘車證，改為長者八達通，乘車證會有150元金額，每次搭車會扣減2元，當用完後，該八達通會則會自動增值。

根據現時長者兩元乘車優惠的計劃，政府以實報實銷方式，定期向營辦商發還因推行相關計劃而少收的票價收入。新巴職工會理事長林錦標指出，新制度如將退休乘車福利的開支轉嫁予納稅人 ，促政府查明巴士公司是否違背2元乘車優惠政策。他直言：「巴士公司利用呢批退休員工同埋家屬，幫手救救公司，拎返啲（政府）補貼返嚟。」

明年將退休的林錦標表示，新制度下，申請及領取手續較以往繁複，憂年老退休車長及家屬不懂得申請，直言公司不尊重退休員工，「巴士公司要做到咁，我真係百思不得其解」。他指出，管理層事前沒有與工會商討，直言他們不尊重工會，對管理層感失望。

九巴：一直承擔退休員工車資 乘車福利不會改變

九巴回應《蘋果》查詢指，退休證屬為同事而設的退休福利，為防止濫用，現時退休證的拍卡聲音與一般員工證有別，以作識別。九巴指，一直承擔退休員工應付車資，退休員工享有的乘車福利不會改變。

《蘋果》亦向新巴城巴及運輸署查詢，有待回覆。

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