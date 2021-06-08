建制派力爭在本屆立法會任期結束前再收緊《議事規則》。只餘建制派的立法會議事規則委員會今午（8日）召開閉門會議，主席謝偉俊在會後見記者，指有委員認為法定人數不足流會時，向無有效理由缺席的議員罰款3,400元的金額太高；另外，現階段委員會也不會考慮，有關禁止議員點算法定人數期間離開會議廳。

謝偉俊表示，經諮詢全體議員事項後，今天會議大部份事項已原則上獲得通過，但唯一「斟酌」是委員對若因法定人數不足流會時，向無有效理由缺席的議員「罰款」存意見分歧。他解釋，有身兼行會成員的議員認為3,400元的罰款過高，但委員會仍傾向將罰款劃一，就此將再作討論。

謝指「流會罰款」原則上已獲得通過，但需時立例正式執行，也期盼能於本屆立法會執行。他又重申，不希望有流會情況出現，亦相信來屆發生流會的情況會較少。

「點人數時禁離會議廳」備受關注 現階段不作考慮

謝續指，有多位議員表示，關注有關禁止議員點算法定人數期間離開會議廳的建議，故議規會現階段對此將不作考慮。至於其他議事規則，包括衣着、離席期間展示標語、濫用點算法定人數等規限則已獲通過。

謝偉俊表示，會將修訂建議盡快在本月25日內委會通過，並爭取下月14日在立法會大會上通過；至於除適用於下一屆議會的議事規則外，其他大部份修改則會於刊憲後實施。

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