政權清算不斷，眾多抗爭者被還柙判囚，信件成為牆內外重要聯繫打氣方式。去年開始協助搜羅探監用品的零食店Jimmy Jungle，與囚權組織石牆花、「寫信師」等合作，耗時約一個月製作「最強5**寫信攻略」，希望有助有心人與牆內人士建立筆友關係，改善寫信技巧，並強調宜「重質不重量」，減少缺乏內容的信件、因來信過多影響派遞速度的「Jam信」情況。

Jimmy Jungle最近於Facebook專頁上戴包括「範文」的網上版寫信攻略，內文分類為書信的基本特質、技巧、牆內人士喜歡或不喜歡收到的內容等，列印版本會經由零食訂單隨箱附送一本，或到指定店舖領取。帖文形容「只要有心，人人都可以係專業寫信師」，但亦表明不應太倚賴攻略，「太多嘅形式反而會令信生硬，心意同創意係最重要」。

石牆花於Facebook專頁表示，為牆內外配對筆友的「和你做筆友」計劃已運作約一年半，感激一眾寫信師的努力，但因在囚人士在獄中日子越長，對信件需求亦會不同，「手足確實需要更長期及深入的交流和寄託」。石牆花又指，攻略「內容上不是100%正確，還望可提供一些參考」，而位於荔枝角的辦事處亦已印製一些小冊子歡迎公眾取閱。

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