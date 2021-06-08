前年11月理工大學衝突持續多天，大批市民在附近試圖「圍魏救趙」，引發激烈衝突。兩名有份參與衝突的青年於同月18日，分別在推黃色路障上加士居道天橋警方防線及跑下天橋時被捕，兩人今於區域法院認罪，法官李俊文將案押後至本月17日判刑，其間兩人還柙。

兩被告依次為建築工人施英濠（24歲）和文員文自強（21歲），二人同承認一項暴動罪，指他們前年11月18日於加士居道近佐敦道一帶連同其他不知名人士參與暴動。施另被控一項公眾地方管有攻擊性武器，涉及兩把刀和一把鎚；文另被控管有物品意圖損壞財產罪，即兩罐汽油和一瓶載有液體的玻璃樽，則獲保留法庭檔案中，不作起訴。

首被告曾任倉務員，案發時任職建築工，擁有副學士程度；次被告案發時任印刷公司兼職文員，就讀高級文憑但未畢業。

兩被告代表大狀早前已將書面求情陳詞呈交法庭，首被告的代表大狀今早補充稱，涉案兩把刀是被告工作用工具，控方並未指控他在案中曾使用過；代表次被告的大律師則指，次被告案發時只有19歲，沒有證據指他在案中是主導角色，或曾使用汽油彈，加上案件規模少、維時不長，他在被捕時曾遭警員跪腰背，當時並無掙扎。

新聞片段拍到兩人被捕情況

控方案情指，前年11月11日開始，香港理工大學內發生連串暴動事件及其他非法行為，直至同月28日，警方進入理大調查後結束。本案發生位置與理大有一段距離，案發日早上約11時半，最少50名群眾在佐敦道拔萃女書院外集結，有人手持汽油彈及磚頭等物品，向加士居道天橋上警方所組成及駐守的防線推進。

當時警方防線設在加士居道天橋上，防止人們離開理大及進入該區。上述群眾走近警方防線，朝理大方向推進，有人向警方防線投擲汽油彈、磚頭及其他物品。警方發出警告，並使用催淚彈和合法武力，但群眾沒有停止。

包括首被告施英濠在內的一些人，將一個施工用的黃色路障推向天橋上的警方防線，戴着防毒面罩及護目鏡的施走在人群最前排，他們推路障至最接近警方防線時，施被警方制服，並被搜出背包內藏兩把分別15和20厘米長的刀，以及一把30厘米長的鐵鎚。

第二被告文自強當時隨人群跑下天橋，卻在橋下被趕至增援的警員攔截，亦為當時唯一名被成功攔截的人。當時他試圖將一枚含微量輕汽油蒸餾物的汽油彈，以及兩罐輕汽油蒸餾物，以及一瓶粘合劑棄置地上。兩被告被捕警誡下保持緘默。網上新聞片段拍到首被告與其他人推路障上天橋，以及兩被告被制服的情況。

【案件編號：DCCC561/20】

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