律政司有意修改《法律執業者條例》，容許包括事務律師在內的律政司律政人員，同樣具獲委任為資深大律師的資格。

大律師公會周二（8日）向會員發信，指律政司之修例建議，或動搖目前只有大律師方可獲委任為資深大律師的限制，對業界影響深遠。資深大律師梁家傑批評律政司做法相當霸道和囂張。律政司證實，正探討律政人員可獲委任為資深大律師資格的方案，但拒透露詳情。

《條例》列明只有具大律師資格方可獲委任

大律師公會周二（8日）向會員發信，指律政司司長鄭若驊有意修改《法律執業者條例》，容許為律政司工作的律政人員，將來亦有資格獲委任為資深大律師。翻查律政司架構，部份高層只具備律師資格，例如今年3月上任的法律草擬專員林少忠。

公會續稱，律政司至今未能提供任何有關修例內容的文件，僅指律政司有意修例只適用於為律政司工作的律政人員獲得此待遇，而同屬《律政人員條例》下列明的地政總署、公司註冊處及土地註冊處律政人員，則不會獲同等待遇。公會稱，律政司希望有關修例建議獲大律師公會支持。

不過，大律師公會指，由於《法律執業者條例》列明只有當律政人員同時擁有大律師資格的情況下，方可獲委任為資深大律師，故是次修例對法律界影響深遠，有必要諮詢會員意見。公會邀請會員於7月9日前提交意見。

律政司覆稱，現正探討律政人員可獲委任為資深大律師資格的方案，但未有交代更多詳情。

批律政司拒按行規辦事 梁家傑：囂張霸道

資深大律師梁家傑接受《蘋果》查詢時表示，未有看過公會有關信件，如事件屬實，反映律政司做法相當霸道和囂張，連要求律政人員按照法律界多年行規辦事也不肯，同時也破壞過去事務律師和大律師的分野，「而家律政司連要求佢哋（律政人員）轉一轉跑道都唔肯，亦唔使佢哋再跟師傅，唔使經大律師公會審核，就可以做資深大律師」。

他指出，一般大律師要執業十年或以上，才有資格出任資深大律師，但其實今年已有現任律政司副刑事檢控專員，在獲得大律師資格僅一年，即獲委任為資深大律師。

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