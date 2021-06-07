【本報訊】終審法院非常任法官何熙怡女男爵（Brenda Marjorie Hale）日前表明任期屆滿後不再續任，又坦言對港版國安法存在疑問。多名建制派議員昨於立法會資深司法任命建議小組委員會上圍攻何熙怡，指她藉辭職「抹黑香港」。資深大律師、公民黨主席梁家傑坦言，建制議員言論絕對是「幫倒忙」、「丟晒香港架」，令其他海外法官覺得香港如蠻荒世界。

高等法院上訴庭副庭長林文瀚獲司法人員推薦委員會推薦出任終院常任法官，立會資深司法任命建議小組委員會昨討論有關任命，但建制派藉機批評何熙怡。民建聯周浩鼎在會上乘機批評何熙怡藉辭職「抹黑香港」，指政府委任法官時「要守返條底線，司法就係司法，唔好捲入個政治」。經民聯梁美芬則指，法官委任應基於司法經驗，不應以國籍作區別，但反指法官不應受自身國家的政治影響，批評有海外法官受到該國家政客干預來港擔任職務的決定。

梁家傑：建制派丟晒香港架

建制派何君堯則認為，政府委任法官須有政治考慮，要做「政治把關」，建議政府「居安思危」，避免依賴海外法官，以免再有海外非常任法官辭職的風險。司法人員推薦委員會秘書梁悅賢回應時解釋，終審法院工作量沒有很大增長，認為人手編制上，仍有足夠本地常任法官處理案件。

梁家傑接受本報查詢時坦言，不希望再有海外法官辭職或離任，認為建制派議員言論絕對為政府「幫倒忙」，「你有周浩鼎、梁美芬呢啲人講呢啲咁嘅嘢，就丟晒香港架！其他海外法官聽到佢哋講埋呢咁嘅嘢，好似蠻荒世界咁。」梁指何熙怡早於去年1月退休，不可能受到任何政府壓力，梁美芬說法是「唔知碇」和不尊重何熙怡：「你用啲咁輕率、武斷嘅說話，去批評一位咁廣受世界尊重、享負盛名的人物，只會顯露到自己嘅無知。」至於周浩鼎指何熙怡辭職是「抹黑香港」，同樣是「不知大體」：「我諗Lady Hale （何熙怡）應該好重視個人嘅清譽，正正由於佢着重自己嘅清譽，先唔肯再接受委任。」