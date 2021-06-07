已舉辦多屆的「香港人權藝術獎」，將首度在《港區國安法》實施下舉行評選及展覽，多個隱喻香港政治議題及以「12港人」案為靈感的作品獲選並展出。策展人坦言，香港局勢過去一年急速轉變，今年須首度在律師陪同下籌備展覽。今年展覽亦不會提供作品簡介，盼將作品的詮釋權交到觀眾手上。

入圍作品攝影或紀實類作品減少 後期加工處理增加

由Justice Centre Hong Kong及歐盟駐港澳辦事處合辦的「第七屆香港人權藝術獎」共接獲93份參賽作品，部份獲選入圍競逐獎項的作品即日起於香港藝術中心歌德藝廊展出，公眾可免費欣賞。展覽策展人之一、本地藝術家黃嘉瀛指，今年共有33件作品獲選入圍，雖然今年的入圍作品與去年相比少了攝影或紀實類作品，且多了後期加工處理或較為隱晦，「我唔夠膽講係咪（出現）自我審查。」

然而，不少作品仍與本港人權議題息息相關。她舉例指，藝術家鄧伯軒的《有處無處》，便受「12港人」案所啟發，藝術家以本來用於航海儀器的紀錄紙，勾勒出如航海紀錄的線條及中文字筆劃，寓意那12個大海上散失的名字與故事。而另一藝術家葉建邦於2017年創作的《Do not cross the line》則將報章的文字與圖片鏤空，並以警察的封鎖線串連。作品除探討本地言論及新聞自由與警權之間的角力外，亦呼應當下香港的傳媒生態。

今年作品將不設作品簡介

此外，藝術家王穎兒的《旺角旅遊指南（免費取閱）》，則是將一首與作品同名的新詩，印於紙上並粉碎而製成磚頭。黃表示，磚頭在當下的香港或有不同含意，今年作品將不設作品簡介，盼將作品的詮釋權交到觀眾手上，「觀眾睇到咩諗到咩，就係咩。」其餘入選作品亦有關注不同議題，如性小眾族群、勞工或性暴力受害者等。

人權議題在後《國安法》時代下的香港頓變敏感議題。連續兩年擔任策展人的黃嘉瀛直言，因應香港局勢，今年策展團隊首次有律師參與其中。但她亦表示，律師也無法保證展覽不會觸及當局紅線，「佢只可以為我哋作最壞嘅打算，做最保守嘅準備。」

「香港人權藝術獎」的得獎名單會於今日（8日）公佈。另外，所有展出作品將以拍賣形式出售，所得收益的80%將投放於Justice Centre的非牟利工作。而Justice Centre Hong Kong及香港歌德學院亦會在其網站舉行網上展覽，讓世界各地的觀眾亦能參與。

第七屆「香港人權藝術獎」得獎及入圍作品展覽

日期：即日起至6月30日

時間：早上9時至晚上8時半（周一至五）、早上9時半至下午6時（周六）；周日不開放

地點：灣仔香港藝術中心14樓歌德藝廊

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