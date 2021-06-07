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【本報訊】港區國安法實施引起國際關注，早前美國商會發表報告指，逾四成會員憂國安法以言入罪而考慮離港，《華爾街日報》亦報道，不少跨國企業正計劃撤離香港的應變方案，擔心香港政局動盪、備受中共專制鎮壓及疫情打擊等，增加營商不確定性，寧願將業務轉移新加坡或上海，認為更能從中獲得好處。

香港美國商會前主席屈富明（Rob Chipman）稱，不少人打算等一下，期待香港會改善，但最終不得不承認「也許是時候離開了」。

《華爾街日報》評論報道指，香港自1997年回歸中國後，定位一直是「亞洲的世界城市」，擁有英式司法體制，令外籍人士在香港感到自由，然而香港正與中國內地融合，開放程度逐步減少。香港歐洲商務協會主席Frederik Gollob形容，過去在香港完全不用多想去留，但現時企業正討論是否必須留在香港。

戴德梁行數據顯示，自2019年起，香港辦公大樓空置率已創15年來新高，在被退租的辦公空間中，國際企業佔比高達80%，反映香港外資公司流失率非常高。今年1月，Timberland、The North Face等知名品牌的母企美國服飾集團VF Corporation，宣佈4月開始逐步將其亞洲總部，由香港遷出並移師至上海；另外，日本電子遊戲製造商Sony、歐洲奢侈品公司LVMH、法國化妝品牌L’Oréal等均裁減香港僱員，將資源調配至新加坡或內地分部。

評論指出，部份企業認為疫情後，香港仍會變得繁榮，因能透過與內地更深入融入，獲得更多生意利潤；惟悲觀者表示，一些對中國有用的核心行業包括金融業，最終將會萎縮。

「國安法是最後一根稻草」

報道訪問了美國商會前主席、香港搬遷服務公司Asian Tigers Group行政總裁屈富明，他早於1980年代移居香港，該公司自2019年起，願意遷入香港的僱員已減少一半，遷出香港的人數卻增加30%。屈富明表示：「我看到很多長期留在香港的人，也要離開這裏了，他們像我由原本只來工作三年，結果30年後還在這裏，是因為熱愛香港，才會居港結婚生孩子及創業。」

來自澳洲的兩孩之母Sandra Boch，15年前移居香港，並成立一間生產特種紗及織物的公司，但她已於今年1月離開香港。她指2019年社會運動縱有影響生意，但國安法才是「壓倒一切的最後一根稻草」，迫使她將生意搬遷到新加坡，「這條法例發出來自中國的明確訊號，表明中國正搶奪對香港的控制，而一切將面對更多掌控，我們不再感到安全」。