全國政協常委兼星島前主席何柱國昨晚（8日）在商台高調發炮痛斥特首林鄭月娥後，事件引起建制派和民主派人士議論紛紛。有政界人士認為，何柱國指林鄭須就香港被制裁負上責任的說法合理，並認為何的言論，與明年3月特首選舉絕對有關，認為何明顯不希望林鄭連任，「何柱國似係想造個勢出嚟，總之就係想推冧佢（林鄭），然後再支持其他人」。

葉劉：不應賴晒一個人

新民黨葉劉淑儀則指，何已經不是首次批評林鄭，兩人針鋒相對多時，「可能佢（何柱國）個人對林鄭特別有啲意見啦，或者做生意嘅人，覺得逃犯條例改變咗個經濟環境。本來個經濟環境都幾好，因為逃犯條例，香港就亂咗咁多個月，好多人生意上都受到損失，可能因為咁，何生就勞氣啦」。

她覺得何柱國不應將香港今日所有問題「賴晒一個人」，並稱「佢（何柱國）鬧埋我都冇所謂」。

「重施故技待墮馬」

有個別建制派則認為，何柱國只是想透過言論發洩，吸引注意，相信何的言論僅屬個人怨氣。一名非親梁的建制政黨核心人士分析，何柱國高調反林鄭，好像與其他「梁粉」一唱一和，但最終是否挺梁再做特首，他認為暫時是未知之數，因為眾所周知特首選舉是「一人一票」，梁營又流傳所謂「梁醒波」之說法，即是梁營也有最少兩手準備，「而家可能都係重施故技ABC（Anyone But Carrie），一旦真係有人墮馬，屆時真命天子先正式登場」。

何柱國過往多次高調論政，曾在旗下《星島日報》與尚未成為特首的梁振英展開罵戰，被梁斥《星島》報道失實，何高調反擊；但在梁振英當選後，何柱國對梁態度卻180度轉變，並曾支持他連任。

在2018年，何柱國曾在《東周刊》活動上與林鄭唇槍舌劍，林鄭即場「訓話」令何柱國勃然大怒，其後何不斷透過《東周刊》對林鄭冷嘲熱諷，2019年連串社會運動持續，何在《星島》登報向林鄭發公開信力數林鄭。

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