【本報訊】長期傳出財困的香港航空或再有新一輪止血措施。有傳港航計劃裁減現規模的一半人手，人數逾1,000人，並在短期內集中資源做貨運。公司昨向員工發內部信，證實將實施重組，包括合併部門及職位，料未來幾日公佈方案。

多家傳媒引述消息指，港航這次裁員規模或達到一半人手，即逾1,000人，來往上海的航班將減至每周一班。《南華早報》則引述消息人士指，港航將暫停營運全數12架A320空中巴士，並在短期內營運八架A330，主要是集中做貨運，同時正考慮裁員數百人。

港航內部信件證實公司將內部重組，指一些部門及職位或會合併，目前仍有待各部門主管及監管部門通過。員工信又指，儘管該公司已通過各種開源節流措施，包括無薪假計劃和專攻貨運業務，但長遠而言無法持續，「因為我們團隊太大，但營運規模很小」。港航指出，未來幾天內將公佈重組計劃，呼籲員工保持冷靜。

空姐：單靠目前工資難維生

該公司又指，疫情下業務受到嚴重影響，其間曾兩度嘗試恢復營運，但均告失敗。目前旅遊需求急跌，隨着邊境通關無期，預計復蘇速度將非常緩慢。

記者於香港國際機場的網頁找到港航昨日有七班客機離港，其中五班飛往台北，另外兩班飛往杭州與馬尼拉。不過於港航網頁，整個6月都訂不到機位前往以上三地。在港航工作的空姐S小姐解釋，目前多數客機已被當貨機用，主要運載貨物，甚少作客運航班，「𠵱家客機其實當貨機用，原本乘客放行李嘅貨倉就會裝貨」。香港航空旗下的香港貨運航空有限公司，昨日有多班貨運航班來往孟加拉首都達卡、印度的德里及馬德拉斯、吉隆坡等地。

由於港航放棄客運，對空中服務員的需求大減，S小姐受訪全程沒精打采，擔心成為被裁一員，「載貨唔需要安排空姐，不過公司都會安排部份乘務長出機，其實冇嘢做，只係為畀佢哋有飛行紀錄吊住個牌」。她苦笑即使幸運不被裁走，單靠目前的工資亦難以維生，「公司係底薪加出機咁計人工，本身已經冇乜機，仲要分A、B team梅花間竹，飛兩個月就要休息兩個月。呢個時期底薪仲打個七折，低級的乘務員一個月得5,000蚊左右，升一級嘅乘務長就多2,000至3,000，所以只靠底薪好難生存，公司以前唔畀做兼職，𠵱家鼓勵你搵兼職」。

疫情至今已推四輪無薪假

港航的財政早有危機，2016年已經開始發債，2019年未開始反修例運動前，已推自願離職計劃削減機師，其後多次減薪裁員。去年疫情爆發前，港航有3,481名員工，一年半以來有兩輪裁員，2月先削減400個職位，6月至11月領取保就業計劃時，承諾受薪僱員人數為2,940人，其後年底再裁員250人。

疫情至今港航推出過四輪無薪假計劃，最新一輪今年3月至6月期間放兩至四日，變相減薪5%至15%，機師最多減薪60%；同時推出兩輪「機組人員臨時兼職計劃」，空中服務員底薪及固定津貼減少30%，每兩個月執勤後休班兩個月，令整體投入運作的機組人員減少50%。

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