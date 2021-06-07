【本報訊】首宗國安法案件本月23日開審，被告唐英傑被控展示「光時」旗幟煽動分裂國家，以及藉駕駛電單車撞傷警察進行恐怖活動。控方上月申請加控危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害，作為恐怖活動的交替控罪，辯方以太遲加控及本案法庭只能審理國安控罪為由反對。高院三名法官昨聽取陳詞後批准加控，認為加控切合案件情況，同時沒有不公平。案件踏入最後準備階段，唐英傑繼續就審訊不設陪審團提出上訴，將於下周二聆訊。

律政司司長早前引用國安法第46條，指示本案由三名國安法官組成代替陪審團審理。唐英傑提出司法覆核要求律政司詳細解釋，上月被駁回。上訴庭排快期於本月15日審理上訴，預料亦會趕快宣判。

辯方資深大律師郭兆銘昨陳詞指，三名法官的審訊模式是專為國安罪行而設，危駕罪應交由其他法庭處理；假設恐怖活動罪不成立，控方可去區域法院處理交替的危駕控罪。法官彭寶琴問，辯方是否主張可以一罪兩審，郭兆銘指如何處理可容後決定。

官：另審或被指一罪兩審

法官陳嘉信指，現行法例容許被告人不承認被起訴的控罪，但承認較輕微罪行，惟依辯方所言，法庭是否無權接納唐英傑承認危駕。郭兆銘說若國安法沒有涵蓋，則不可這樣做。法官杜麗冰和彭寶琴均不同意，謂一般刑事法規也適用於國安法案件。

控方上月初申請加控，辯方認為太遲，因唐英傑最初被捕罪名便是狂亂駕駛，控方大可一早加控。郭兆銘指加控有新證據，辯方亦要審視數以百計影片是否相關。控方署理副刑事檢控專員周天行則指，危駕與恐怖活動罪源於相同案情，新增影片只有13段，共長九分鐘。

陳官宣讀批准加控理由，指危駕罪與原有控罪源於同一事件，被告曾就危險駕駛錄口供，辯方也不聲稱有關指控是意料之外，而加控不涉及大量新證據，對被告沒有不公。陳官認同控方所言，沒理由僅因危駕不是國安法罪行，便要分開審訊；即使加控危駕，本案仍然是國安法第46條所指的「就危害國家安全犯罪案件提起的刑事檢控程序」，可由三名法官審訊。若待恐怖活動罪不成立，才另行審理交替的危駕罪，並無法律基礎，且被告屆時可質疑一罪兩審。

控方有57名證人，須傳召多少人出庭有待作實，本月16日將進行審前覆核。控方早前委聘嶺大歷史系教授劉智鵬為專家證人，解讀「光復香港 時代革命」含義。據了解，辯方亦有兩位專家分析語句，分別是港大政治及公共行政學系教授李詠怡，以及中大新聞與傳播學院院長李立峯。

案件編號：HCCC280/20

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