「幼小銜接」向來是幼兒教育重要的課題，然而疫情下動輒停課，影響幼童正常社交、自理，以至學術能力，對今年9月升小學童尤甚。

香港初等教育研究學會於今年3月進行「幼小銜接」研究問卷調查，是次參與調查共340名官津小學及「幼稚園教育計劃」下215名幼稚園教師。在疫情「新常態」下學習，有近6成小學教師認為會令小一學生的學習差異增加，4成認為學生的自理能力下降；雖然教育局建議幼稚園以閱讀為主要學習策略，有近7成小學教師及6成幼稚園教師認同，實體和線上學習活動為最需要兼顧的教學內容。

幼小認為彼此對個別學術要求有落差

該調查亦發現，小學與幼稚園教師認為彼此對個別學術要求，如「抄寫」、「英文能力差異」，以及幼童行為如對家長依附感、哭鬧行為等認知掌握，均有落差，反映兩組教師對雙方教學內容均有模糊之處。教育團體促請教局應將「幼小銜接」寫入課程指引，助幼、小學教師更有效訂定清晰升小銜接內容。

幼稚園高班普遍會為升小做銜接準備，據調查結果顯示，最常見的四項準備為：安排幼高班學生參觀小學（89.3%）、讓學生有心理準備轉換學習環境（89.3%）、學習在手冊上記錄家課（88.8%）及課節內模擬小一的常規和作息時間（85.6%）等。

至於小學最常見四項適應安排，分別為認識班主任、科任教師和相關主任（93.5%）、參觀圖書館、洗手間和特別室（88.8%）、考試時有讀卷安排（83.5%）及營造富趣味班房氣氛（82.4%）等。

對彼此課程認知不足

參與調查研究學者之一，香港教育大學國際教育學系高級講師胡少偉指，就「小學為做好小一生適應的常見校本措施」一項，反映幼師與小學教師對彼此課程未必清晰，針對學術程度與幼童行為認知顯見落差：有61.8%小學教師知悉「小一生小肌肉仍未發育成熟，不宜抄寫太多」，反觀30.7%幼稚園認為小學教師未必知道。

此外，57.6%小學教師知悉「個別小一生對家長有較強的依附感」，而33.5%幼師則認為小學教師未有認識，其他還有英文能力差異、幼童有哭鬧及未能自行如廁等行為，分別有28.8%及38.6%幼師均認為小學教師未有認識。事實上，逾五成半小學教師自評有相關認知。

籲教育局增設「幼小銜接」課程指引加強交流

胡少偉續指，現時幼稚園及小學各有課程指引，箇中並沒有銜接指引項目：教育局課程指引下，幼稚園強調小肌肉訓練，亦不主張抄寫，甚至默書；而小學因面對三年級TSA，對學童學術能力有要求。不過，現時幼稚園家長、教師未必了解部份小學課程已有改進，像默書模式，以及評核有不屬紙筆考測的進展性評估等，均有助小一學生適應學習新模式。他建議教育局應將「幼小銜接」寫入課程指引，助幼稚園、小學教師更有效訂定清晰銜接內容。

學會副主席兼合一堂學校校長吳麗霞表示，研究反映幼、小教師對升小銜接內容有落差，應加強彼此交流，了解彼此的課程內容。她特別提出小一默書量最受幼師關注：「其實現在很多小學的默書，已發展成『趣味默書』，或多元化聽寫活動。亦有小學完成默寫也不用家長簽署，因而令家長不清楚小一默書狀況。」她預計，有別過去只辦一星期的小一適應周，今年將整個9月進行。

校長：多問幾位幼園校長 會較貼近準小一學生需要

保良局黃永樹校長陳瑞良綜合去年開學經驗，指已有配套助家長適應網上學習，令學生了解規矩、交功課模式等。「反而身為小學校長，是多了問區內的幼稚園校長，來年的小一生狀況，起碼多問幾位校長，會較貼近準小一學生需要，知道他們已有知識，我們有預備。」

會長李少鶴續指，家長若發現子女有特殊學習需要，更應提早通知小學，讓教師有準備：「有家長怕被標籤，其實現在學校有資源，不少小一老師向我們反映，讓校方更早知，會更懂得怎樣教，總好過要教師觀察數月才發現問題，反而令小朋友受苦」。

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