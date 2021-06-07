【本報訊】港航受母公司海航拖累出現債務危機，一度被空運牌照局勒令立即改善財政狀況，瀕臨「釘牌」邊緣。

多次被追數

屋漏兼逢連夜雨，受疫情打擊，港航需要「變陣」集中利潤較低的貨運，難以靠己力翻身，恐怕要待海航的重組完成才會有轉機，重新起飛。

香港航空2019年已常被「追數」，愛爾蘭飛機租賃公司入稟高院，要求港航遵從英格蘭及威爾斯法院的判令，償還折合港幣逾2.7億元款項；今年2月港航永續債券發行人藍色天景（Blue Skyview）披露，港航一筆7.125厘的6.83億美元永續債，去年未有如期贖回、還息，今年初罰息最多已加至15.76厘，當時累計欠息約7.38億港元；今年4月，港航位於赤鱲角的香港航空訓練大樓，亦被銀行及建築公司入稟追討欠款。

港航陷入財政危機，源於母公司海航集團。港航對外大量發債，所得的資金大部份流入海航集團，用作購入海航的金融產品。港航發債的利息支出，是靠海航金融產品的利息收入支付，不過，海航出現債務危機，今年更遭債權人申請破產重組，法院下令對海航321家公司實質合併重組，導致港航的資金鏈斷裂，被拖累衍生出債務危機。

港航的命運取決海航的重組方案，最終能取回多少投資海航金融產品的本金與利息，補回由此而生的資金缺口。