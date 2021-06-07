【本報訊】前年10月5日蒙面法生效前夕，各區爆發衝突，有電腦技術員在該法生效後10多分鐘在黃大仙獨自走向警方封鎖線，被搜出藏有雷射筆、鐵鎚、鉸剪、鐵鉗等工具。技術員否認在公眾地方管有攻擊性武器等兩罪昨受審，處理本案證物的警員一直將涉案雷射筆放在辦公室私人櫃桶，直至案發後第20日才將雷射筆等證物交回證物室，遭辯方質疑偏離處理證物程序，他聲稱因工作繁忙。庭上透露，該雷射筆送檢完畢後半年，才交回證物室。

警員8172陳兆明（譯音）供稱，前年10月4日晚與同袍在黃大仙睦鄰街及沙田坳道交界設立封鎖線，至5日午夜零時許，穿黑衣的被告謝加豫（27歲）獨自行向封鎖線。陳發現被告背囊載有重物，遂截停他，在他褲袋找到兩支雷射筆，另在背囊找到四把鉸剪、鐵鎚和鐵鉗。辯方指被告行向封鎖線時主動問「呢度過唔過得」，陳稱記不起有此事，亦對搜出聖經一事沒印象。

自稱工作量比同袍多

警員9482王偉權（譯音）供稱，當天收到雷射筆等證物，並放入辦公室的私人櫃桶，同月25日着同袍13884交到證物室。去年2月4日，王從證物室拿出雷射筆，同月7日送往警察總部檢驗，至3月6日取回，但仍存放在私人櫃桶。去年4月初他調往衞生署，調離前他將案件及證物交給女同袍跟進，他聲稱曾提醒對方要將物品交回證物室。辯方指，至9月其他警員才將雷射筆交到證物室，質疑王最初檢驗雷射筆後忘記交還，調任時亦根本沒叮囑女同袍。王否認，又自言身兼在公眾遊行的便衣巡邏工作，工作量比其他同袍多。

至於為何最初收到證物20日後才送至證物室，王答正常來說應盡快將證物放入證物室，聲言取得證物約五日後曾致電證物房，得悉「有人交緊，所以冇交（證物）」，而證物房亦因疫情關係縮短開放時間。

至於會否將其他案件的證物一起放在私人櫃桶內，王起初稱忘記會否這樣做，亦「講唔到其他案件有冇證物」，後說該櫃桶是專門「招呼」被告。辯方質問王為何只是將雷射筆放入透明膠袋並用釘書機封住，而非放入防干擾證物袋？王稱並無硬性規定。

被告被控在公眾地方管有攻擊性武器及管有物品意圖損壞財產兩罪，案件由主任裁判官嚴舜儀審理。聆訊今續。

案件編號：KCCC143/21