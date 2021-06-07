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武器案 警私人櫃桶收藏證物20日

1小時前
■警員王偉權（譯音）供稱將證物收在辦公室的私人櫃內20日始放入證物室。

【本報訊】前年10月5日蒙面法生效前夕，各區爆發衝突，有電腦技術員在該法生效後10多分鐘在黃大仙獨自走向警方封鎖線，被搜出藏有雷射筆、鐵鎚、鉸剪、鐵鉗等工具。技術員否認在公眾地方管有攻擊性武器等兩罪昨受審，處理本案證物的警員一直將涉案雷射筆放在辦公室私人櫃桶，直至案發後第20日才將雷射筆等證物交回證物室，遭辯方質疑偏離處理證物程序，他聲稱因工作繁忙。庭上透露，該雷射筆送檢完畢後半年，才交回證物室。

警員8172陳兆明（譯音）供稱，前年10月4日晚與同袍在黃大仙睦鄰街及沙田坳道交界設立封鎖線，至5日午夜零時許，穿黑衣的被告謝加豫（27歲）獨自行向封鎖線。陳發現被告背囊載有重物，遂截停他，在他褲袋找到兩支雷射筆，另在背囊找到四把鉸剪、鐵鎚和鐵鉗。辯方指被告行向封鎖線時主動問「呢度過唔過得」，陳稱記不起有此事，亦對搜出聖經一事沒印象。

自稱工作量比同袍多

警員9482王偉權（譯音）供稱，當天收到雷射筆等證物，並放入辦公室的私人櫃桶，同月25日着同袍13884交到證物室。去年2月4日，王從證物室拿出雷射筆，同月7日送往警察總部檢驗，至3月6日取回，但仍存放在私人櫃桶。去年4月初他調往衞生署，調離前他將案件及證物交給女同袍跟進，他聲稱曾提醒對方要將物品交回證物室。辯方指，至9月其他警員才將雷射筆交到證物室，質疑王最初檢驗雷射筆後忘記交還，調任時亦根本沒叮囑女同袍。王否認，又自言身兼在公眾遊行的便衣巡邏工作，工作量比其他同袍多。

至於為何最初收到證物20日後才送至證物室，王答正常來說應盡快將證物放入證物室，聲言取得證物約五日後曾致電證物房，得悉「有人交緊，所以冇交（證物）」，而證物房亦因疫情關係縮短開放時間。

至於會否將其他案件的證物一起放在私人櫃桶內，王起初稱忘記會否這樣做，亦「講唔到其他案件有冇證物」，後說該櫃桶是專門「招呼」被告。辯方質問王為何只是將雷射筆放入透明膠袋並用釘書機封住，而非放入防干擾證物袋？王稱並無硬性規定。

被告被控在公眾地方管有攻擊性武器及管有物品意圖損壞財產兩罪，案件由主任裁判官嚴舜儀審理。聆訊今續。

案件編號：KCCC143/21

禁止蒙面規例雷射筆鐵鎚在公眾地方管有攻擊性武器管有物品意圖損壞財產嚴舜儀
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