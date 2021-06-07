民建聯日前舉辦首屆「政道」治政理念研習課程，請嚟特首林鄭月娥、中聯辦副主任何靖任開學禮主禮嘉賓，林鄭仲落場授課，題目係「為政之道——從宣誓說起」，同學生交流期間，大吐苦水；話就話係分享做特首嘅「甜酸苦辣」，但席間林鄭呻「預咗一世被制裁」，又話自己斷六親云云，因為翻查美國政府制裁伊朗官員紀錄，被制裁者即使日後不在位，都會被制裁。

結果，曾經大讚林鄭「有能力」嘅政協常委兼星島主席（而家仲係）何柱國周一（7日）晚上《光明頂》直播開咪「回應」。節目一開始，陶傑講完開場白之後，何柱國solo咗起碼5分鐘叫林鄭「反省」，句句都係sound bite。

何生接咗負責暖場嘅陶傑個波之後，即刻火力全開直入正題：「我呢，就對佢講嘅嘢呢，冇注意好耐㗎喇，因為講嚟講去都三幅被」，「我睇咗一段時間，嘩，呢個係粵語殘片喎，話自己好悲慘喎，所以我聽落去，就諗，呢個係你自己攞嚟㗎嘛，阿太！」然後又數番前年反送中嗰陣，曾警告林鄭謂修例會招致美國制裁香港，「好多人都知道，同你講過，你或者話唔記得啦，啱唔啱啊？」

何生仲爆料，指當年林鄭曾就《星島》社評文章打畀佢同佢呻，指評論「對港獨唔注重」，何生話：「我記得好清楚！咁呢，所以你而家話制裁，你冇諗到，你畀人私人制裁啫，但你害到我哋香港畀人制裁，你知唔知呀！全個香港因為你唔聽勸告，自把自為，令到香港（被）制裁。你話你私人受制裁好似好痛苦，咁我哋受苦又點樣呀？」兩位主持在旁畀晒反應搖頭嘆息。

一文睇清 : 何柱國反送中與林鄭決裂 林鄭一句「拭目以待」掀兩人恩怨

批林鄭「冇視野，經驗唔夠」

何柱國攻勢未止，話香港本來係自由港，但因為林鄭私自行動，而非中央指令修例，結果連累全港受損：「所以你怨乜嘢啫？你諗吓我哋香港人點呀？受制裁呀！因為你嘅無知行動！」

曾讚林鄭「有能力」嘅何生，而家指佢「冇視野，經驗唔夠」，又嘲諷話「連非洲都知道」做政治領袖係辛苦嘅事，「唔係畀你去嘆世界，所以你唔好埋怨話你冇六親」。何生連消帶打仲唔夠，再嚟沉重一擊，問林鄭係「反修例之前冇六親，定反修例之後冇六親呢？」

稱林鄭扮慘係劇本 嚇窒特首參選人

何柱國仲話，林鄭明明係教政治研習班，「研習班你講你自己嘅感受做乜啫？你應該教人哋，唔使講自己幾慘幾慘」，又話懷疑林鄭訴苦其實係「劇本」：「佢有個目的㗎，第一就係講畀人哋聽，佢為咗做呢樣工作幾委屈、幾犧牲自己；同埋一樣嘢，要制裁一世，佢嘅意思就係警告人哋，喂，你哋參選，因住畀人制裁一世㗎！咁樣嘅目的㗎！」陶傑都讚佢心水清。

何柱國去年2月中已在旗下《星島日報》登廣告寸爆特首林鄭月娥，以「林鄭金句溫故知新」為題，反擊「佢個品牌就一落萬丈」，又手寸林鄭令香港市民「如沐寒風」，表示港人克服困難是靠自己努力和韌力，「唔係靠特首帶領我哋」。

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