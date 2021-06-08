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疫苗接種︱FB與衞生署合作推已打針特效框 設新功能可查接種場地資訊

44分鐘前
Facebook香港宣佈，與衞生署合作推出全新疫苗接種相關功能。

Facebook與衞生署合作，推出新功能及新個人檔案特效框以鼓勵打針，包括於平台提供疫苗接種場地資訊及預約打針連結。本港為繼美國及印度後，第三個推出上述功能的地區。

相關新聞：疫苗接種︱單日打科興人數再創新高 仍有逾76%適齡人口未打針

Facebook香港宣佈，與衞生署合作推出全新功能，用戶可於平台上確認自己的疫苗接種資格，並提供疫苗接種的地點資訊，包括服務時間，聯絡方式以及預約接種疫苗的相關連結。香港為繼美國及印度後第三個提供上述功能的地區，Facebook將在未來數周，透過「動態消息」置頂位置宣傳該功能。

Facebook亦推出「我打咗針喇」及「快來接種疫苗」的個人檔案特效框，用戶可分享自己已接種疫苗的消息。

公務員事務局局長聶德權稱，政府樂見Facebook以其技術及平台推動疫苗接種計劃，相信新功能有助市民更方便、快捷地掌握最新的疫苗資訊，即時預約接種。

Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）今年3月曾表示，將與各地權威機構及政府合作，推出三項措施協助推動疫苗接種，包括於Facebook「COVID-19資訊中心」推出一款工具，可提供疫苗接種資訊及預約打針等。

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