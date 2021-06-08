前年10月5日蒙面法生效前夕，各區爆發衝突，有電腦繪圖員在該法生效後10多分鐘，在黃大仙獨自走向警方封鎖線，被搜出藏有雷射筆、鐵鎚、鉸剪、鐵鉗等工具。案件續審，繪圖員被裁定表證成立後出庭自辯，解釋雷射筆用於工作上的匯報，其他工具則用於維修書櫃及教學童勞作時使用。

主任裁判官嚴舜儀今裁定被告謝加豫（27歲）在公眾地方管有攻擊性武器、以及管有物品意圖損壞財產兩罪的表面證供成立。被告自辯稱擁有碩士學歷，任職3D建築物繪圖員，事發前一日（即前年10月4日）需要上班，但當天是便服日，故穿上平時愛穿的黑色衣服。當天他需要向上司匯報粉嶺初級警察宿舍項目，故帶備兩支雷射筆，一支自己用，另一支供上司用。

被告續稱，他下班後相約一名新入職的李姓同事到九龍城晚膳，飯後需要傾談工作前景及學業進修問題，因兩人都住黃大仙一帶，故打算邊走邊談。兩人花45分鐘步行至黃大仙中心，看見有示威者堵路，由於擔心示威者湧入商場，故選擇在附近公園繼續傾談。

回家途經問警「有冇路過去」 遭回應「搜身先啦！」

被告稱記得接近午夜時，龍翔道一帶再沒示威者，他與同事分道揚鑣，打算步行回家。他行經睦鄰街公園對開時看見六名警員，當時警方並沒設立防線，他問警員「有冇路可以過到去」，警員答「搜過身先啦！」，並從他褲袋及背囊搜出兩支雷射筆、四把鉸剪、鎚仔及鐵鉗各一個。

被告又解釋，他是某非政府機構（NGO）的青年服務團委員，案發前的星期三（3日）收到總監電話，要求他帶同鐵鎚及鐵鉗前來維修書櫃，因書櫃已使用多年，層板微微彎曲，層板下的木塞亦向下垂。總監叫他用鐵鉗拔出木塞，再用鐵鎚將木塞置入新榫位。

被告指自己「冇記性」，故預先將鐵鎚及鐵鉗放入背囊，而背囊其實亦裝有《聖經》、遊戲機、教材、雨傘及文件等，「帶多個鎚仔唔會太大負擔」。

至於涉案四把鉸剪，被告解釋他負責教會兒童班級的主日學，案發後的星期日（6日）會教授小學生做勞作及唱詩歌。由於當時較多學童參加，故他帶定四把鉸剪給學童使用。被告強調，雷射筆僅用於工作，並無傷人，他藏有鉸剪及鎚仔等亦非用作破壞財物。

被告接受控方盤問時稱，他基於個人習慣才在工作時使用雷射筆，但其他同事未必會用，故沒有要求公司為他配置雷射筆。聆訊下午繼續。

【案件編號：KCCC143/21】

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